Neuroplasticitatea este capacitatea creierului de a se schimba și de a se reconecta la orice vârstă. Crearea de noi conexiuni în creier duce la modificări anatomice fizice. Există o parte a creierului numită cortex și o zonă numită hipocampus, care se află lângă cortex. Cortexul și hipocampusul sunt părți ale creierului pe care le folosiți pentru abilitățile cognitive: citit, scris, tastat, făcut impozite, rezolvarea problemelor și așa mai departe. Hipocampusul este, de asemenea, implicat în mod special în învățare și memorie.

Cum să îţi menţii creierul puternic în era inteligenţei artificiale

Aceste două structuri ale creierului au un grad extrem de maleabilitate. Se schimbă în funcție de mediu, experiențele culturale, mâncare și cantitatea de antrenament pe care o primește creierul.

Dacă puneți pe cineva într-o pădure tropicală amazoniană timp de câțiva ani, persoana va trebui să înveţe cum să vâneze, să supraviețuiescă și să asculte indiciile din junglă. Părți din creier se vor dezvolta, iar părți se vor micșora pentru a se adapta la acel mediu.

Creierul oamenilor de astăzi este foarte diferit de creierul oamenilor de acum 200 de ani, deoarece au existat provocări diferite față de cele pe care le avem acum.

Deși nu mai scrii e-mailurile la fel de des și nu mai faci calculele în minte, primești o mulțime de informații pe care nu le aveai acum 50 de ani, când aveai un ziar și o televiziune ca sursă.

Antrenarea creierului

Dr. Majid Fotuhi este profesor la Universitatea Johns Hopkins și predă despre neuroplasticitate și prevenirea bolii Alzheimer. Fotuhi a spus că nu crede că inteligența artificială îi va face pe oameni mai proști, deoarece creierul se adaptează la schimbare. El recomandă, într-un articol pentru Business Insider, exerciții zilnice pentru creier, cum ar fi memorarea numelor sau a numerelor și învățarea de noi hobby-uri:

Recomand aproximativ 20-30 de minute de exerciții pentru creier pe zi. Dacă face parte din rutina zilnică, nu trebuie neapărat să stai jos 20 de minute și să le faci. Ai multe oportunități pe parcursul zilei să-ți folosești memoria și să fii atent.

De exemplu, când citești un articol, citește-l cu atenție și acordă atenție detaliilor. Să presupunem că citești un articol despre ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Nu citi doar atât. Dacă un oraș a fost bombardat, află cine l-a bombardat. Ce a fost avariat? Care sunt implicațiile?

Există multe oportunități de a-ți tonifica mușchii pentru atenție și memorie. De exemplu, memorează trei nume în fiecare zi. Eu memorez o mulțime de numere de telefon și toate numerele cardurilor mele de credit. Mi-am făcut obiceiul de a memora pe toți cei pe care îi întâlnesc, cum ar fi un casier de bancă sau o chelneriță la un restaurant sau oameni la petreceri sau prelegeri. Încerc să nu folosesc GPS-ul cât mai mult posibil.

Recomand hobby-uri precum dansul, deoarece trebuie să interacționezi cu altcineva, să asculți muzică, să urmărești pașii și să știi încotro te îndrepți. Este o modalitate bună de a antrena mai multe părți ale creierului tău simultan.

Sau, ai putea lua lecții de golf. Unii oameni cred că învățarea lucrurilor prin sport este fizică, dar dacă înveți să fii mai bun la pickleball, îmbunătățești părți ale creierului și îl provoci.

Recomandarea mea generală este să faci lucrurile care îți plac. Există multe modalități prin care poți provoca diferitele rețele din creierul tău. Nu trebuie doar să te așezi și să faci puzzle-uri de cuvinte încrucișate sau Sudoku.

Trebuie să-ți provoci creierul la fiecare ocazie. Nu deveni leneș și nu lăsa inteligența artificială să facă totul pentru tine, pentru că atunci devii atât de dependent de ea încât nu poți funcționa singur.

IA are aspecte negative și pozitive - unele informații sunt mai ușor accesibile, dar creierul nostru este, de asemenea, provocat cu mult mai multe informații decât în ​​trecut.

Așadar, ca prim exercițiu, poți încerca să-ți amintești cele două părți ale creierului pe care le-am menționat mai devreme și pentru ce sunt responsabile?

