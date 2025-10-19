Inovația poate rescrie viitorul medicinei cardiovasculare. Terapiile asistate de inteligența artificială, implanturile fără fir și regenerarea țesutului cardiac cu celule stem - sunt doar câteva dintre descoperirile care dau o nouă speranță pacienților cu boli de inimă. Despre provocările și soluțiile din cardiologia modernă s-a discutat la Congresul "East Meets West", desfășurat zilele acestea în Capitală.

Bolile cardiovasculare rămân principala cauză de deces în România, aproape 6 din 10 români pierd lupta cu afecțiunile inimii. Deși progresele medicale sunt spectaculoase, mortalitatea rămâne de 25 de ori mai mare decât media Uniunii Europene.

"Trebuie să ne aliniem imediat și în sfârșit la nivelul Europei. Suntem în Uniunea Europeană, modelul european funcționează, avem sistemele medicale din Franța, Germania, țările scandinave care sunt un exemplu de bune practici, acolo nu se moare cum se moare la noi", spune Prof. Dr. Victor Costache, Secția Clinică Chirurgie Cardiovasculară.

Medicina de precizie devine standardul în cardiologie: analizele genetice și moleculare ajută medicii să aleagă tratamentul potrivit pentru fiecare pacient în parte.

"Este foarte important ca managementul bolilor cardiovasculare să implice contribuția mai multor specialiști, pentru a găsi cea mai bună abordare", a declarat Prof. Guillermo Escobar, medic chirurg SUA.

În România, doar câțiva specialiști duc inovația medicală mai departe, însă este nevoie de mult mai mulți.

"Medicina modernă așează pacientul în centrul preocupărilor și tehnicilor pe care le face, astfel că un pacient cu intervenție minimă sau cu intervenția endovasculară, evident că se va recupera mai rapid decât un pacient care suferă o intervenție clasică, de chirurgie cardiacă clasică", spune Asist. Univ. Dr. Silviu Dumitrescu, medic cardiolog.

Pentru a reduce mortalitatea, Guvernul a lansat un plan național de combatere a bolilor cardiovasculare, care vizează creșterea ratei de control a hipertensiunii la 70% până în 2030.

"Oamenilor nu le place să își verifice tensiunea arterială. Adică, dacă suferă de hipertensiune, ar trebui să aibă un tensiometru acasă. Să își măsoare tensiunea de câteva ori pe zi e o adevărată disciplină, iar majoritatea oamenilor nu vor să facă asta", spune Rodney White, medic chirurg SUA.

Prevenția rămâne cea mai puternică armă în fața bolilor. Într-o eră în care inovația schimbă regulile medicinei, este și singura cale de a ține pasul cu ritmul în care evoluează afecțiunile și nevoile pacienților.

"Inovația este singurul cadru de supraviețuire al vieții. Pentru viață, indiferent că vorbim despre chirurgia cardiacă sau orice alt domeniu. Dacă nu inovezi, omenirea dispare", spune Prof. Subramanian Valavanur, medic chirurg SUA.

Sute de medici din Europa și Statele Unite s-au reunit zilele acestea la București, în cadrul congresului "East Meets West".

