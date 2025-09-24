Spitalele din România, obligate să instaleze butoane de panică și camere video în ATI și UPU

Parlamentul a adoptat un proiect de lege care impune tuturor spitalelor din România, publice și private, instalarea de butoane de panică la paturile pacienților și sisteme de supraveghere video în secțiile ATI și UPU, pentru a crește siguranța pacienților și a facilita intervențiile medicale în cazuri de urgență.

Imagine cu Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Clinic de Urgenta "Bagdasar-Arseni" din Bucuresti, marti, 12 octombrie 2021 - Hepta

Toate spitalele publice și private din România vor fi obligate să monteze butoane de panică la paturile pacienților și sisteme de supraveghere video în secțiile ATI și UPU, după ce Parlamentul a adoptat proiectul USR care modifică Legea sănătății, relatează Mediafax.

Parlamentul a aprobat proiectul inițiat de deputații USR Emanuel Ungureanu, Adrian Wiener și Cristina Prună, care prevede măsuri stricte pentru creșterea siguranței pacienților.

Legea impune ca toate unitățile sanitare, publice sau private, să instaleze și să mențină în funcțiune butoane de panică sau sisteme de alertă în fiecare salon destinat internării.

Monitorizare permanentă în secțiile critice

Dispozitivele vor fi amplasate astfel încât pacienții să poată semnala rapid o urgență medicală sau o situație de pericol iminent, iar sistemul va înregistra și timpul de intervenție.

În plus, toate spitalele cu secții de Anestezie-Terapie Intensivă (ATI) și Unități de Primiri Urgențe (UPU) vor fi obligate să monteze camere de supraveghere video.

Acestea vor monitoriza activitatea medicală fără a încălca intimitatea pacienților, iar înregistrările vor fi păstrate între 3 și 60 de zile, cu acces strict pentru personalul autorizat.

"Într-o țară normală, astfel de măsuri ar fi fost deja implementate. Acest proiect sprijină pacienții și medicii deopotrivă", a declarat deputatul USR Emanuel Ungureanu, amintind de cazul Alexandrei, tânăra care a murit în august 2023 la Maternitatea Botoșani, și de incidente precum cel de la Spitalul Sf. Pantelimon, unde lipsa camerelor de supraveghere a îngreunat anchetele.

