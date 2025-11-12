Substanța care poate tripla riscul de boli hepatice grave. E folosită în degresanți și curățătoriile chimice

Tetracloroetilena (PCE), un solvent utilizat în industrie și în gospodării pentru curățarea și degresarea suprafețelor, poate crește de până la trei ori riscul de apariție a bolilor hepatice grave, potrivit unui studiu recent, informează Mediafax.

Cercetătorii de la Keck Medicine of USC au descoperit că persoanele expuse la PCE aveau de trei ori mai multe șanse să facă fibroză hepatică semnificativă, o afecțiune în care se acumulează țesut cicatricial în ficat. În timp, aceste cicatrici pot evolua către cancer hepatic, insuficiență hepatică sau chiar deces.

"Acest studiu subliniază rolul subestimat pe care factorii de mediu îl pot juca în sănătatea ficatului", a declarat Brian P. Lee, hepatolog.

"Expunerea la PCE poate fi motivul pentru care o persoană dezvoltă o boală hepatică, în timp ce o altă persoană cu exact același profil de sănătate nu o face".

PCE este un lichid incolor folosit pentru îndepărtarea grăsimilor în mediul industrial și casnic. Oamenii sunt expuși prin aer, când substanța se evaporă din hainele curățate chimic, sau prin apa potabilă contaminată.

Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului clasifică PCE ca fiind un probabil carcinogen. Studii anterioare au asociat-o cu cancer de vezică urinară, mielom multiplu și limfom non-Hodgkin.

Lee și colegii săi au analizat probe de sânge de la adulți din SUA, adunate între 2017 și 2020. Au constatat că aproximativ 7% dintre persoane aveau niveluri detectabile de PCE.

De trei ori mai multe şanse de fibroză hepatică

Cei cu expunere măsurabilă la PCE aveau de trei ori mai multe șanse să prezinte fibroză hepatică semnificativă, indiferent de vârstă, sex, rasă sau nivel de educație.

Persoanele cu venituri mai mari păreau să aibă mai multe șanse să aibă PCE detectabil în sânge, posibil din cauza folosirii mai frecvente a serviciilor de curățare chimică. Angajații din curățătoriile chimice pot fi expuși celui mai mare risc din cauza contactului direct pe termen lung.

Pentru fiecare nanogram pe mililitru de creștere a PCE în sânge, probabilitatea de fibroză hepatică semnificativă a crescut de cinci ori.

"Pacienții vor întreba: cum pot avea o boală hepatică dacă nu beau și nu am afecțiuni de sănătate asociate? Răspunsul poate fi expunerea la PCE", a spus Lee.

El speră că aceste descoperiri vor duce la detectarea bolilor mai repede și rezultate mai bune.

"Dacă mai multe persoane expuse la PCE sunt testate pentru fibroză hepatică, boala poate fi depistată mai devreme, iar pacienții pot avea șanse mai mari de a-și recupera funcția hepatică".

