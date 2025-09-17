Peste 15.000 de decese ar putea fi atribuite schimbărilor climatice la sfârşitul acestei veri în principalele oraşe europene, susţin cercetătorii într-un studiu încă preliminar, dar salutat deja de alţi oameni de ştiinţă.

"Ucigaşul tăcut" care a făcut aproape 18.000 de victime în Europa în această vară. Cele mai afectate categorii - Shutterstock

"Concentrat pe 854 de oraşe europene, acest studiu ajunge la concluzia că schimbările climatice sunt responsabile pentru 68% din cele 24.400 de decese care ar fi legate de căldura din această vară", potrivit unui comunicat transmis de cercetătorii de la Imperial College London şi London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Ei concluzionează astfel că între 15.013 şi 17.864 de decese legate de căldura din această vară nu ar fi avut loc dacă nu exista încălzirea climatică în aceste oraşe care reprezintă, de altfel, doar o treime din populaţia europeană.

Este prima estimare de o asemenea amploare privind impactul asupra sănătăţii al unei veri marcate în Europa de temperaturi deosebit de ridicate. Au fost mai multe valuri de căldură, iar vara s-a dovedit a fi cea mai caldă înregistrată vreodată în mai multe ţări, precum Spania, Portugalia şi Regatul Unit.

Articolul continuă după reclamă

"Ucigaşul tăcut"

Efectele căldurii asupra sănătăţii sunt binecunoscute: agravarea tulburărilor cardiovasculare, deshidratare, tulburări de somn, iar persoanele în vârstă sunt, de departe, cele mai expuse riscului de a muri din această cauză.

Cu toate acestea, aceste cifre trebuie interpretate cu prudenţă. Acest tip de studiu, din ce în ce mai frecvent în ultimii ani, are ca scop oferirea unei estimări rapide a mortalităţii legate de încălzirea globală, fără a aştepta o publicare oficială într-o revistă ştiinţifică cu o metodologie mai robustă.

Pentru a ajunge la concluziile lor, cercetătorii au modelat mai întâi măsura în care încălzirea globală a contribuit la temperaturile ridicate din această vară. În final, ei estimează că, fără schimbările climatice, temperaturile medii ar fi fost cu 2,2 °C mai scăzute în oraşele vizate.

Autorii au comparat apoi această observaţie cu datele anterioare privind mortalitatea legată de căldură în diferite oraşe. Ei ajung astfel la concluzia că încălzirea globală a contribuit la peste 800 de decese în Roma, peste 600 în Atena, peste 400 în Paris.

Categoriile cele mai afectate

În general, peste 85% dintre aceste decese ar fi afectat persoane cu vârsta peste 65 de ani. "Este suficient ca valurile de căldură să fie cu temperaturi de 2-4 °C mai mari pentru ca mii de oameni să moară", a subliniat Garyfallos Konstantinoudis, coautor al studiului, calificând valurile de căldură drept "ucigaşi tăcuţi".

Dar aceste cifre nu iau în considerare excesul de mortalitate observat în realitate. Pe baza acestor date, cercetătorii ajung să ofere o estimare solidă a mortalităţii legate de căldură. aceasta a cauzat aproximativ 47.000 de decese în Europa în 2023, potrivit unui studiu publicat de Nature Medicine la un an după perioada în cauză.

"În prezent, este imposibil să obţinem statistici în timp real", a recunoscut Friederike Otto, coautoare a studiului. Dar estimările "sunt corecte", a asigurat ea. De fapt, mulţi cercetători din afara studiului au salutat un studiu valabil, subliniind chiar că estimările acestuia riscă să fie sub realitate.

"Metodele utilizate în aceste studii de atribuire sunt solide din punct de vedere ştiinţific, dar prudente", a explicat Akshay Deoras, specialist în ştiinţe atmosferice la Science Media Centre. "Numărul real de decese ar putea fi chiar mai mare", adaugă el.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu programul pilot pentru elevii de clasa a 12-a? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰