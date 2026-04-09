10 aprilie, Sfinţii Mucenici Terentie, African, Maxim şi Pompie. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Vineri, 10 aprilie, sunt prăznuiţi Sfinţii Mucenici Terentie, African, Maxim şi Pompie, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfinţii Mucenici Terentie, African, Maxim şi Pompie şi ceilalţi 36 de mucenici care erau împreună cu aceştia au trecut la Domnul în timpul domniei Împăratului Deciu, pentru că au refuzat să lepede credinţa în Hristos aducând jertfe idolilor. Conform crestinortodox.ro, guvernatorul provinciei, Fortunian, a poruncit ca 36 dintre mucenici să fie omorâţi prin tăierea capului.

Sfinţii Mucenici Terentie, African, Maxim şi Pompie, însă, au fost aruncaţi în închisoare, fiind legaţi în lanţuri. Aici s-a arătat un înger al Domnului, i-a eliberat din lanţuri şi a ospătat pe mucenici. Ei au fost scoşi afară şi torturaţi, apoi iar aruncaţi în temniţă.

Guvernatorul a poruncit ca, în locul unde erau ţinuţi aceştia, să fie aruncaţi şerpi veninoşi şi scorpioni, pentru ca mucenicii să moară în chinuri. Dar necuvântătoarele nu s-au atins de ei.

Articolul continuă după reclamă

Guvernatorul, văzând că nu reuşeşte să-i ucidă pe cei patru mucenici, a poruncit, în cele din urmă, omorârea lor prin decapitare. Fiind aduşi la locul execuţiei, ei au cântat în  psalmi aducând laude lui Dumnezeu.

Cu toţii au luat cununa muceniciei în 250.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă gândiţi să împărţiţi maşina şi costurile cu prietenii pentru drumul de Paşte?
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.