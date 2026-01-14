15 ianuarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 15 ianuarie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 15 ianuarie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 15 ianuarie

Pe 15 ianuarie 69, împăratul roman Galba este asasinat. Otho se autoproclamă împărat roman, dar după trei luni se va sinucide. Pe 15 ianuarie 1559, Elisabeta I a Angliei este încoronată regină a Angliei la Westminster Abbey din Londra. Pe 15 ianuarie 1582 se încheie Armistițiul de la Jam Zapolsky. Rusia cedează Letonia Poloniei. Pe 15 ianuarie 1759 se deschide publicului The British Museum. Pe 15 ianuarie 1834 s-a deschis, pe lângă Societatea Filarmonică din București, "Școala de muzică vocală, de declamație și de literatură" ce avea menirea de a pregăti actori calificați. Directorul școlii era Ion Heliade Rădulescu. Pe 15 ianuarie 1850 se naște poetul național al României, Mihai Eminescu. Pe 15 ianuarie 1870, ministrul de Externe adresează marilor puteri europene o notă prin care cere recunoașterea oficială a denumirii de România. Pe 15 ianuarie 1885, americanul Wilson Bentley face prima fotografie a unui fulg de nea. Fulgii de zăpadă erau prea complecși pentru a fi fotografiați înainte de a se topi, așa că a atașat o cameră cu burduf la un microscop și, după multe experimente, a fotografiat primul său fulg de zăpadă. Pe 15 ianuarie 1919, Rosa Luxemburg și Karl Liebknecht, doi dintre cei mai importanți socialiști din Germania, sunt torturați și uciși de Freikorps la sfârșitul revoltei spartaciste din Berlin. Pe 15 ianuarie 1943, Mihai Antonescu, viceprim-ministru și ministru de Externe al României, propune omologului său italian, contele Galeazzo Ciano, ieșirea simultană din război a Italiei, României și Ungariei. Propunerea va fi repetată în vara aceluiași an, fără rezultate.

Pe 15 ianuarie 1943, una dintre cele mai mari clădiri de birouri din lume, Pentagonul, construit de Leslie R. Groves, este inaugurat în Arlington, Virginia. Pe 15 ianuarie 1947, Elizabeth Short a fost asasinată. Cazul ei a devenit foarte mediatizat în SUA din cauza naturii infracțiunii, corpul ei fiind găsit extrem de mutilat, tăiat în jumătate la nivel pelvian și golit de sânge. Pe 15 ianuarie 1951, Curtea cu juri din Augsburg a condamnat-o pe Ilse Koch, soția primului comandant al lagărului de concentrare Buchenwald, la închisoare pe viață pentru incitare la crimă și abuz fizic sever. Pe 15 ianuarie 1962, Papirusul Derveni, cel mai vechi manuscris din Europa care a supraviețuit, datând din 340 î.Hr., este găsit în nordul Greciei. Este un tratat filosofic, care este un comentariu alegoric la un poem orfic, o teogonie privind nașterea zeilor, produs în cercul filosofului Anaxagora. Pe 15 ianuarie 1971, în Egipt se inaugurează barajul de la Assuan. Pe 15 ianuarie 1999, un numar de 45 de civili sunt masacrați la Racak, în sudul provinciei Kosovo. Pe 15 ianuarie 2009, zborul 1549 al US Airways a coborât în siguranță pe Râul Hudson, după ce avionul se ciocnește de păsări la mai puțin de două minute după decolare. Acesta devine cunoscut sub numele de "Miracolul de pe Hudson", deoarece toți cei 155 de oameni de la bord au fost salvați. Pe 15 ianuarie 2015, Banca Națională a Elveției renunță la plafonul valorii francului în raport cu euro, provocând turbulențe pe piețele financiare internaționale. Pe 15 ianuarie 2018, prim-ministrul Mihai Tudose demisionează după doar șapte luni în funcție din cauza disputelor interne din PSD. Pe 15 ianuarie 2020, 67 de persoane au murit şi câteva sute au fost rănite, după ce un cutremur cu magnitudinea de 6,2 a lovit insula Sulawesi din Indonezia.

Nașteri pe 15 ianuarie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 15 ianuarie, de la dramaturgul francez Jean–Baptiste Poquelin "Moliere", născut pe 15 ianuarie 1622, sau poetul român Mihai Eminescu, născut pe 15 ianuarie 1850, şi până la Ecaterina Teodoroiu, "eroina de la Jiu" căzută în Bătălia de la Mărășești, născută pe 15 ianuarie 1894, sau pastorul baptist american Martin Luther King, născut pe 15 ianuarie 1929.

Tot într-o zi de 15 ianuarie s-au născut şi fotbalistul român Florentin Petre, născut pe 15 ianuarie 1976, politiciana italiană Giorgia Meloni, născută pe 15 ianuarie 1977, sau rapperul american Armando Christian Pérez "Pitbull", născut pe 15 ianuarie 1981.

Decese pe 15 ianuarie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 15 ianuarie. Dintre acestea amintim pe împăratul roman Galba, decedat pe 15 ianuarie 69, Regele Raoul al Franței, decedat pe 15 ianuarie 936, sultanul otoman Murat al III-lea, decedat pe 15 ianuarie 1595.

România i-a pierdut într-o zi de 15 ianuarie, printre alţii, pe prozatorul Anton Holban, decedat pe 15 ianuarie 1937, sau biologul Constantin Motaș, decedat pe 15 ianuarie 1980.

