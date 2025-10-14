15 octombrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 15 octombrie de-a lungul timpului.

Pe 15 octombrie 1917, dansatoarea olandeză Mata Hari este executată de Franța pentru spionaj - Profimedia

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 15 octombrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 15 octombrie

Pe 15 octombrie 1451, la Reuseni, Bogdan al II-lea, domn al Moldovei, este ucis de către Petru Aron. Pe 15 octombrie 1529, asediul Vienei se încheie când Austria înfrânge forțele invadatoare otomane, punând capăt expansiunii sale europene. Pe 15 octombrie 1783, Étienne Montgolfier a fost primul om care s-a ridicat de pe Pământ cu un balon cu aer cald, construit de frații Montgolfier. Pe 15 octombrie 1793, Regina Maria Antoaneta a Franței este judecată și condamnată pentru trădare. Pe 15 octombrie 1815, Napoleon I al Franței își începe exilul în Insula Sfânta Elena, din Oceanul Atlantic. Pe 15 octombrie 1917, în Primul Război Mondial, dansatoarea olandeză Mata Hari este executată de Franța pentru spionaj.

Pe 15 octombrie 1922, la Alba Iulia, are loc încoronarea Regelui Ferdinand I al României și a Reginei Maria a României. Pe 15 octombrie 1969, 250.000 de oameni protestează la Washington DC, împotriva războiului din Vietnam. Pe 15 octombrie 1987, Thomas Sankara, președintele din Burkina Faso, este asasinat printr-o lovitură de stat militară. Blaise Compaoré, liderul rebelilor, devine noul șef al statului.

Nașteri pe 15 octombrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 15 octombrie, de la poetul roman Virgiliu, născut pe 15 octombrie 70 î. Hr. sau scriitorul rus Mihail Lermontov, născut pe 15 octombrie 1814, şi până la filosoful german Friedrich Nietzsche, născut pe 15 octombrie 1844, sau Regele Carol al II-lea al României, născut pe 15 octombrie 1893.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 15 octombrie s-au născut personalităţi precum regizorul şi scriitorul american Mario Puzo, născut pe 15 octombrie 1920, filosoful şi istoricul francez Michel Foucault, născut pe 15 octombrie 1926, cântăreţul britanic Chris de Burgh, născut pe 15 octombrie 1948, actriţa americană Tanya Roberts, născută pe 15 octombrie 1955, jucătorul şi antrenorul francez de fotbal Didier Deschamps, născut pe 15 octombrie 1968, fotbalistul francez David Trezeguet, născut pe 15 octombrie 1977, sau handbalista română Patricia Vizitiu, născută pe 15 octombrie 1988.

Decese pe 15 octombrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 15 octombrie. Dintre acestea amintim pe Mata Hari, dansatoare olandeză și spioană, decedată pe 15 octombrie 1917, politicianul german Hermann Göring, decedat pe 15 octombrie 1946, sau revoluţionarul marxist Thomas Sankara, decedat pe 15 octombrie 1987.

De asemenea, într-o zi de 15 octombrie şi-au pierdut viaţa şi Bogdan al II-lea, domn al Moldovei, decedat pe 15 octombrie 1451, sau actriţa română Tamara Buciuceanu-Botez, decedată pe 15 octombrie 2019.

