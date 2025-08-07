Românii se topesc după brânza cottage. Brânza minune, cu puţine calorii şi cu multe proteine, e vedeta ultimilor ani pe tik tok, unde circulă mii de reţete care o au la bază, inclusiv de îngheţată. Vânzările în supermarketurile româneşti au crescut cu 20 la sută doar în ultimele luni.

Ştiai că dacă pui într-un blender o cutie de cottage cheese, un ou, usturoi şi sare apoi mixezi totul, iar compoziţia o pui într-o tavă, la cuptor, obţii o lipie proteică şi numai bună pentru slăbit?

N-o să te simţi vinovat după ce mănânci acest cheesecake proteic. Pune într-un blender brânza cottage şi iaurtul grecesc, apoi ouăle, esenţa de vanilie şi miere.

În prăjituri sau în pizza, în rulouri sau în salată: brânza cottage şi a făcut loc în orice şi pune la încercare imaginaţia celor care intră în bucătărie cu gândul la o masă sănătoasă şi hrănitoare!

"Am urmărit pe TikTok nişte filmuleţe şi m-am inspirat de acolo! Merg şi la sală şi o folosesc pentru proteine", a spus o tânără.

"Dacă am luat o dată şi am văzut că mi a plăcut, am continuat!".

Perfectă atât pentru cei care vor să ţină regim, cât şi pentru pasionaţii de fitness

În hypermarketuri, rafturile de brânză cottage au ajuns din ce în ce mai generoase. În unele magazine sunt peste 10 sortimente. Unele sunt cu sare, altele sunt cu mai multă sau mai puţină grăsime, sau chiar pentru persoane care sunt intolerante la lactoză.

Iar cererea a crescut cu 20% în ultimele luni potrivit datelor de la retaileri.

Nutriţioniştii confirmă trendul şi recomandă acest tip de brânză atât celor care ţin regim, cât şi celor care vor o dietă echilibrată.

"Nu are atât de multă grăsime precum telemeaua sau alte varietăţi de brânză care tind să se ducă către 20% grăsime. Este o brânză slabă, mai ales dacă se merge şi pe varianta degresată, accentul punându-se pe aportul de proteine. Pentru cineva care doreşte să menţină controlul greutăţii este o alegere foarte bună", a explicat Şerban Damian, nutriţionist.

Brânza cottage era iniţial preparată acasă la sat. În România, poate fi uşor asociată cu brânza proaspătă de vaci.

O cutie de brânză cottage porneşte de la 6 lei şi poate ajunge până la 15 lei.

