Rareș este primul elev din România calificat simultan în loturile naționale de fizică și informatică. A obținut medalii de aur în Malaezia, Georgia și Bulgaria, argint în Iran și Japonia și bronz în Egipt și Cehia.

"Pe la final de clasa a 3-a eram destul de pasionat de matematică, căutasem toate tutorialele pe care le puteam găsi pe internet. Am tot bătut-o pe mama la cap să îmi găsească un profesor. Părea absurd, copil de 9 ani mic fiind: "Găseşte-mi un profesor, găseşte-mi un profesor", dar până la urmă a acceptat şi am început pe drumul de olimpiade", a spus Felix Tudose, olimpic.

A urmat aproape un deceniu de muncă intensă și peste 10 olimpiade internaționale. A fost acceptat la Massachusetts Institute of Technology – MIT, una dintre cele mai prestigioase universități ale lumii.

"Pikachu a fost cu mine la toate Olimpiadele de după Japonia. Japonia a fost prima internațională și de atunci el îmi poartă medalile. E un mic reminder că nu trebuie luat totul în serios. Lumea tratează cu foarte multă seriozitate olimpiadele și mi se pare că ar trebui să realizăm că nu e ceva ce trebuie să fie așa de strict. Ne putem distra", a spus Felix Tudose, olimpic.

În tot acest drum, Rareș a avut alături sprijinul necondiționat al părinților.

"Peste tot am mers împreună. Am alergat 6 ţări să îl mutăm de la un concurs de fizică la un concurs de informatică. Deci am fost mereu, mereu alături de el. El toată ziua ar învăţa. Dar ar învăţa non stop, zi şi noapte. Mi-e teamă că va uita să doarmă", spune mama lui Felix, Cosmina Tudose.

Recunoscut ca un simbol al excelenței, Rareș a fost selectat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României în campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României", care promovează tinerii cu potențial de lideri ai viitorului.

"Mi se pare foarte important să se pună un accent pe educație, dar nu numai în liceu. Mi se pare că se vor schimba lucrurile în următoarea perioadă. Cel mai important e ca fiecare om să fie la curent cu ce se întâmplă, să se poată adapta la situația nouă. Și cred că România poate să ajungă mai departe", spune tânărul.

Până când ţara va merge mai departe, Felix aşteaptă cu nerăbdare toamna. Atunci îşi va continua studiile tocmai în Statele Unite.

"Mă gândesc să rămân pe cercetare într-un centru mare și consider că Statele Unite oferă cele mai multe oportunități, cel mai bun mediu academic", a spus Felix Tudose, olimpic.

