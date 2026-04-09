Rusaliile 2026 aduc un nou weekend prelungit pentru români, la începutul verii. Sărbătoarea are dată variabilă și vine cu două zile libere legale.

Când sunt Rusaliile în 2026 şi câte zile libere avem - doxologia.ro

Românii vor avea parte de zile libere la finalul lunii mai și începutul lunii iunie 2026, odată cu Rusaliile. Calendarul arată exact când pică sărbătoarea și câte zile libere sunt.

Când pică Rusaliile în 2026

Rusaliile, cunoscute în tradiția creștină drept Pogorârea Sfântului Duh, se sărbătoresc la 50 de zile după Paște. În 2026, Paștele ortodox este celebrat pe 12 aprilie, iar Rusaliile vor fi marcate astfel: prima zi pe 31 mai 2026, care pică într-o zi de duminică și a doua zi pe 1 iunie 2026, care pică luni.

Fiind o sărbătoare cu dată variabilă, Rusaliile sunt stabilite în fiecare an în funcție de calendarul pascal, motiv pentru care pot cădea în lunile mai sau iunie.

Românii au o zi liberă cu ocazia Rusaliilor

Rusaliile sunt incluse în lista sărbătorilor legale din România, ceea ce înseamnă că angajații beneficiază de două zile libere: duminica și lunea. În 2026, a doua zi de Rusalii cade luni, ceea ce oferă un weekend prelungit de trei zile, de sâmbătă până luni inclusiv. Este una dintre perioadele așteptate de români pentru relaxare sau scurte vacanțe.

Un aspect important în 2026 este faptul că 1 iunie, a doua zi de Rusalii, coincide cu Ziua Copilului, care este, la rândul ei, zi liberă legală. Chiar dacă cele două sărbători se suprapun, legislația nu prevede acordarea unei zile libere suplimentare. Astfel, angajații beneficiază de o singură zi liberă în plus, nu de două separate.

Ce semnifică Rusaliile

Rusaliile marchează momentul în care Duhul Sfânt s-a pogorât asupra apostolilor lui Jesus Christ, eveniment considerat începutul misiunii creștine în lume. Sărbătoarea este una dintre cele mai importante din calendarul creștin, fiind celebrată la 50 de zile după Înviere. Din punct de vedere religios, Rusaliile simbolizează întemeierea Bisericii și răspândirea credinței.

Tradiții și obiceiuri de Rusalii

În România, Rusaliile sunt însoțite de numeroase tradiții populare, păstrate mai ales în mediul rural. În unele zone, oamenii împodobesc casele cu ramuri de tei sau nuc, considerate protectoare. De asemenea, există credința că aceste zile trebuie respectate cu strictețe, evitând munca grea sau activitățile casnice, pentru a preveni ghinionul sau problemele de sănătate.

În 2026, Rusaliile sunt sărbătorite pe 31 mai și 1 iunie, iar românii beneficiază de două zile libere legale, care aduc un weekend prelungit la începutul verii.

