Studenţii de la Iaşi sunt în competiţie şi în timpul liber: zeci de tineri s-au transformat în designeri de interior şi şi-au decorat şi amenajat camerele de cămin, după propriul gust. Au libertate deplină să vopsească şi să schimbe orice își doresc. Nu fac asta degeaba, cele mai tari camere vor fi premiate. Cei de pe primul loc nu vor plăti cazare până la finalul anului.

Denisa și Suraj Diaconu, un cuplu de studenți căsătoriți, şi-au amenajat camera insipraţi de filmul lor preferat: animaţia "UP-Deasupra tuturor". Cu o investiție de nici 2.000 de lei şi-au creat propria lume în camera de cămin.

"A fost un pic mai ieftin decât dacă am fi cumpărat tot pentru că au fost multe lucruri făcute handmade", susţin cei doi studenţi.

Concurența e mare, mai ales ca premiul e pe măsură. Studenţii plătesc 500 de lei pe lună pentru cazare. Dacă vor câștiga premiul 1, nu vor mai plăti această sumă.

Alexandra și Lavinia sunt studente la arte. Cu câteva sute de lei și multă imaginație şi-au schimbat complet camera.

"Noi am vrut să înfrumusețăm camera pentru că la prima vedere, când am venit aici, nu era ce trebuie și am vrut să-i dăm un aer mai jucăuș. Camera noastră este un mic univers artistic, unde am atașat lucrări realizate în anul 2 de facultate", spun Alexandra şi Lavinia.

Altă cameră de cămin, alt stil personal.

"De exemplu, mie imi place minimalismul și e foarte bine când tu te simți comod în camera ta, altfel lucrezi, altfel gândești", susţine alt student.

Astfel de concursuri se vor face și de Crăciun și de Paște.

