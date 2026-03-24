Dimineața începe cu un covrig. Prânzul se rezolvă tot cu un covrig, iar cina se ia la reducere, tot de la patiserie. Pentru mulţi români, aşa arată masa de zi cu zi. Covrig cu covrig, România coace la foc rapid. Numărul patiseriilor a crescut de şase ori în zece ani. Rapid, la îndemână… dar specialiștii atrag atenția: gustările zilnice ne pot îmbolnăvi grav.

Un raport recent arată că, de două-trei ori pe săptămână, românii își înlocuiesc mesele principale cu produse de patiserie.

"În dimineaţa asta chiar ţine locul primei mese din zi. Nu am avut timp să iau micul dejun şi îl iau în drum către job".

"Cum mănânci seminţele, este fix acelaşi lucru. Sunt foarte gustoşi. Se consumă pentru că sunt foarte ieftini şi buni", spun oamenii.

Pe fugă, preţul dictează meniul

Și antreprenorii au mirosit trendul: numărul covrigăriilor a crescut de șase ori în ultimii 10 ani. Bucureștiul e plin de patiserii, în jur de 1100 de locaţii, urmat de Argeș și Arad.

"Totul se rezumă la preţuri, pentru faptul că poţi să iei o masă caldă, între ghilimele, cât e un covrig? 2 lei, 3 lei. Covrigii sunt cei mai vânduţi în momentul de faţă pe piaţă e o explozie de covrigării la nivel naţional", spune Adrian Negrescu, analist economic.

Lângă școli, birouri, metrou. Şi sunt cozi peste tot.

"Asistăm la creşteri galopante la energia electrică, combustibil. Proprietarii de restaurante au fost obligaţi prin context să mărească preţurile la produsele pe care le vând. Oamenii de rând nu-şi mai permit, înlocuiesc masa la restaurant, sau la împinge tava, cu produse de patiserie", spune Cristi Chiţu, antreprenor.

Specialiștii ne avertizează: consumul zilnic de produse de patiserie ne îmbolnăveşte, de la mic la mare. Am testat în cadrul campaniei „Ce ne puneți în mâncare” aceste produse pentru a vedea dacă respectă regulile. Rezultatele ...

"Din trei probe, două au conținut mare, chiar mare de sare. Au peste 2 grame, 2.2-2.5 grame de sare pe sută de grame. Dacă ne referim strict la copii, mâncăm multă făină, cu un pic de margarină și cum se vede, destul de multă sare", spune Alexandru Cîrîc, director ICA.

"Maximul admis este 1,5 grame, acestea pot depăși cu mult valoarea admisă și recomandată pentru copii. Dacă începem de dimineață cu acest aport de sare. Avem din ce în ce mai multe probleme pe parte renală la copii", spune Camelia Păun, medic pediatru.

România are un total de peste 16.000 de firme care figurează în prezent în producția de panificație și patiserie proaspătă.

