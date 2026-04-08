Evenimente în Bucureşti, joi 9 aprilie. Ce nu trebuie să ratezi

Piesa de teatru "Măscăriciul" se joacă joi, 9 aprilie, la Teatrul Bulandra din Bucureşti - zilesinopti.ro

Joi, 9 aprilie 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 9 aprilie 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 9 aprilie

Ziua de teatru începe încă de la ora 18.00, când se joacă piesa pentru copii "Motanul încălțat", la Teatrul Ion Creangă. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Măscăriciul", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu, sau "Bani din cer", la Teatrul de Comedie - Sala Radu Beligan.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Neliniște", la Teatrul Odeon - Sala Majestic, "Ceasu` și cămașa miresii", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura, sau "Nimic nu e întâmplător", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier. De la ora 19.30 se joacă "Forma lucrurilor", la Teatrul de Comedie - Sala Studio, şi "Cealaltă soție", la Teatrul Roșu.

Concerte în Bucureşti, joi 9 aprilie

Mihail susţine un concert în Control Club, de la ora 20.00. Paul Mccreesh susţine un concert vocal-simfonic la Ateneul Român, de la ora 19.00.

Adelina & The Party Hunters susţin un concert în The Pub – Universității, de la ora 20.00. Trupa White Mahala susţine un concert Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, joi 9 aprilie

De la ora 15.00, pe Stadionul Arcul de Triumf se joacă meciul de rugby dintre Dinamo Bucureşti şi CSM Ştiinţa Baia Mare.

De la ora 19.00, în Sala "Gabriela Szabo" se joacă meciul de baschet masculin dintre CSO Voluntari şi Rigas Zelli.

De la ora 20.00, în Sala Rapid se joacă meciul de volei masculin dintre Rapid Bucureşti şi SCM Zalău. De la ora 17.30, în Sala Dinamo se joacă meciul de volei feminin dintre Dinamo Bucureşti şi CSO Voluntari.

