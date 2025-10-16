Evenimente în Bucureşti, vineri 17 octombrie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că vineri, 17 octombrie 2025, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

Piesa de teatru "Menajeria de sticlă" se joacă vineri, 17 octombrie, la Teatrul Mic din Bucureşti - zilesinopti.ro

Vineri, 17 octombrie 2025, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 17 octombrie 2025, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 17 octombrie

Seara de teatru începe încă de la ora 17.00, când se joacă piesa "Alaska", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura, şi continuă cu piese precum "Moarte la Teatrul de Revistă", care se joacă la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei, de la ora 17.30, "Munchhausen, baronul poznaș", care se joacă la Teatrul Țăndărică, de la ora 18.00, sau "Grădina de sticlă", care se joacă la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio.

De la ora clasică, 19.00, sunt programate să se joace piese precum "Solaris", la Teatrul Excelsior, "Menajeria de sticlă", la Teatrul Mic - Sala Studio, "Vinovat. Nevinovat", la Teatrul Mic - Sala Atelier, "Regele desculț", la Teatrul în Culise, "Marele cutremur", la Teatrul Dramaturgilor Români, sau "Lumea lui Frank", la Teatrul Metropolis - Sala Mare.

Concerte în Bucureşti, vineri 17 octombrie

Ştefan Cazacu susţine un concert simfonic la Ateneul Român, de la ora 19.00, în timp ce Pepe susţine un concert în Berăria H, de la ora 21.45, alături de Band-ul său.

Nihilism, Wormgod, Dizident şi Seel susţin un concert în Encore Club, de la ora 19.30, pe cei de la Naxatras îi puteţi vedea în Quantic Pub, de la ora 20.00, pe cei de la Mahamour îi puteţi vedea în True Club, de la ora 20.00, iar Mihai Mărgineanu susţine un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.30.

Evenimente sportive în Bucureşti, vineri 17 octombrie

De la ora 17.30, în Sala Apollo se joacă meciul de handbal masculin dintre Dinamo Bucureşti şi CSM Sighişoara.

Pe Patinoarul Berceni, de la ora 18.00, ar urma să se joace meciul de hochei pe gheaţă dintre Steaua Bucureşti şi Red Hawks Bucureşti.

