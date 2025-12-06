A fost o dimineaţă plină de magie. Simpaticul Moş Nicolae a lăsat daruri în ghetuţele copiilor cuminţi. Iar dacă nu a făcut-o, sigur va avea explicaţii serioase de dat. Cei mici l-au aşteptat cu ghetuţele lustruite cu multă dibăcie, iar munca le-a fost răsplătită. Pe lângă dulciuri şi jucării, au fost prichindei care au primit şi nuieluşe. Semn că moşul nu a trecut cu vederea chiar toate poznele din acest an.

Pentru Cristi, dimineaţa a început ca un mic miracol: Moş Nicolae i-a îndeplinit dorinţa şi l-a transformat exact în eroul pe care îl iubeşte. În cazul lui Dominic şi al Teodorei, Moşul a lăsat darurile direct sub bradul împodobit, ca o repetiţie pentru Crăciun.

Ziua de Sfântul Nicolae rămâne specială şi pentru cei 800.000 de români care îşi sărbătoresc onomastica

Nimeni nu s-a plâns ca simpaticul Moş n-ar fi fost inspirat. Mai ales că a uitat toate poznele pe care le-au făcut peste an. Mare i-a fost şi mirarea Oliviei când a văzut că Moşul poate muta într-o singură noapte munţi de daruri. Cadourile de acum sunt însă ecoul tuturor faptelor bune de peste an: un drum care a culminat aseară cu lustruirea ghetuţelor.

Iar cei care au crezut că misiunea nu se opreşte la cizmuliţe, au învăţat poezii pe care să le recite Moşului. Şi cei care au trecut de vârsta copilăriei s-au trezit cu surprize: artiştii Corului Madrigal au fost pe lista Moşului în acest an. Surpriza a venit imediat după încheierea concertului de sărbători, de la Constanţa. Totul a fost "uneltit" cu ajutorul spiriduşilor, care au umplut portbagajul cu mandarine şi ciocolată.

"Legenda spune că Moş Nicolae vine cu cadouri la copiii cuminţi şi la copiii care au fost mai neastâmpăraţi, le aduce o jordiţă. Sper să nu fie şi cazul meu", spune Alexandra. Există însă leac şi pentru cei care s-au trezit cu nuieluşa în ghete: beţele de măr puse în apă şi înflorite până la Crăciun arată că Moş Nicolae a iertat greşeala. În unele zone ale ţării, Moşul aduce inclusiv cartofi sau cărbuni copiilor neascultători. Ziua de Sfântul Nicolae rămâne specială şi pentru cei 800.000 de români care îşi sărbătoresc onomastica.

