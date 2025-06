Evenimente în Bucureşti, vineri 6 iunie. Ce nu trebuie să ratezi

Vineri, 6 iunie 2025, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 6 iunie 2025, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 6 iunie

Vineri dimineaţă avem, din nou, teatru pentru copii. De la ora 10.00 se joacă "Mica Sirenă", la Teatrul Ion Creangă, şi "Capra cu trei iezi", la Teatrul Țăndărică. Tot la Teatrul Ţăndărică se joacă şi piesa "Cei trei purceluşi", de la ora 18.00.

De la ora clasică, 19.00, avem piese precum "Cină cu prieteni", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei, "Despre olteni, cu dragoste", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, "Fetița din Debara", la Teatrul de Artă, "Când ploaia se va opri", la Teatrul Mic - Sala Studio, "Spiritul de familie", la Teatrul de Comedie - Sala Radu Beligan, sau "Cheful Suprem", la Sala Luceafărul.

Concerte în Bucureşti, vineri 6 iunie

Laura Bretan susţine un concert extraordinar la Teatrul Godot, de la ora 20.00. Concertul poartă titulatura de - "Another Night at the Opera", fiind, în fapt, un spectacol-eveniment.

Cei de la Total ReCall susţin un concert de post-punk/ new wave în Trei Bețivi Bar, de la ora 20.00, trupa 3 Semne susţine un concert în Paque Bistro&More, de la ora 19.00, iar la Sala Radio, de la ora 19.00, avem un concert special prin care se marchează 150 de ani de la naşterea lui Ravel.

Spectacole în Bucureşti, vineri 6 iunie

De la ora 18.00, la Teatrul Ion Creangă avem un spectacol special pentru copii, spectacol intitulat "Marea aventură urbană | Educație rutieră prin joc și teatru".

De la ora 18.30, la Opera Naţională Bucureşti avem "Gala Extraordinară de Balet a Liceului de Coregrafie - Floria Capsali".

