Românii își schimbă rapid strategia de retragere a banilor din pensiile private. După ce Guvernul a dublat taxele pentru încasarea integrală, tot mai mulți aleg plata lunară eșalonată. În august, astfel de retrageri au crescut cu aproape 65%.

Până în această vară, românii care își retrăgeau toți banii deodată din pensiile private plăteau doar impozit pe venit. Din august, Guvernul a adăugat și contribuția la sănătate de 10%. Impactul noii taxe se vede în retrageri: 84 de milioane de lei au fost solicitați prin plata eșalonată în cazul pilonului 2, cu 54% mai mult față de iulie. Pe pilonul 3, plățile lunare au crescut cu 65%.

"Statul cred că nu mai are bani. E un tertip ca să ţină banii acolo unde trebuie. Sunt persoane care strâng o sumă destul de ok, se pot muta în altă ţară", spune un beneficiar.

"Oamenii au început să fie mai atenţi la taxele şi impozitele pe care le plătesc către stat. Şi opţiunea de a reduce acest impact asupra pensiilor private era să eşaloneze sumele. Ca urmare, vedem creşteri speculoase", susţine George Moț, fondator asociaţie pensii private.

Prin noua taxă, Guvernul a încasat puţin peste 1 milion de lei în august, arată calculele experților.

"În general, prin fiscalitate, guvernele induc un anumit comportament. Impozitarea creşte pe masură ce suma se aporpie de 100%. Ce a făcut Guvernul în România? A ales doar ce i-a convenit din experienţa altor ţări din UE", a declarat Adrian Codîrlașu, președinte CFA.

"Un român care a acumulat 48.000 lei în pilonul 2 și vrea să retragă toți banii deodată plătește acum 4.500 lei contribuție la sănătate și 750 lei impozit pe venit. În schimb, dacă retrage banii în 16 tranșe lunare a câte 3.000 lei, nu plătește nimic la stat și primește toată suma de 48.000 lei", a transmis Florentina Lazăr, reporter Observator.

Potrivit noii legi, viitorii pensionari vor putea retrage doar 30% din bani, restul în tranşe egale pe o perioadă de 8 ani. Legea adoptată de Parlament a fost atacată la Curtea Constituţională, iar asociațiile din domeniu au lansat o petiție prin care cer modificări.

Pilonul doi și pilonul trei sunt pe plus

În ciuda tuturor controverselor, pilonul doi și pilonul trei sunt pe plus.

"A fost an record pentru sistemul de pensii private pilon 2 şi 3. Nu s-a terminat încă anul şi deja după 9 luni pilonul 3 a bătut acel record, iar pilonul 2 urmează aceeaşi tendinţă", susţine George Moț, fondator asociaţie pensii private.

"Partea de acţiuni a performat foarte bine şi a compensat şi pierderea de randament adusă de componenta de titluri de stat", spune şi Adrian Codîrlașu, președinte CFA.

Activele fondurilor private de pensii au atins borna de 190 de miliarde de lei.

