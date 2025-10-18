Noul drum național care face legătura între autostrada A1 și Timișoara e un drum-labirint. Şoferii se pierd în multitudinea de benzi a sensurilor giratorii și ajung să rămână blocați sau să conducă pe contrasens. Nici măcar aplicațiile GPS nu reuşesc să îi ducă pe calea cea bună.

Urcarea pe autostrada A1 arată ca-n filme, dar îi trezește pe șoferi brusc la realitate. Pentru mulți conducători auto, noul nod rutier pare un adevărat labirint.

Nici polițiștii nu s-au plictisit pe noul drum de legătură spre A1. În doar patru ore, au aplicat 28 de sancțiuni.

Multe dintre ele au fost date șoferilor care au uitat că nu se află încă pe autostradă, ci pe o porțiune de drum unde viteza maximă admisă este de 100 de kilometri la oră.

"Labirintul" de la A1 a ajuns viral pe internet

Imagini cu șoferi debusolați au început să circule și pe rețelele de socializare. Drumul de legătură, care a costat un sfert de miliard de lei, bani europeni, continuă să îi bage pe mulți în ceață.

Problema este că noua construcție nici măcar nu apare pe aplicațiile de trafic, așa că singura soluție pentru conducătorii auto este să fie extrem de atenți la indicatoarele rutiere.

Cei de la Drumuri și Poduri spun că intersecția a fost gândită pentru siguranță și pentru a reduce riscul de accidente. Totuși, șoferii par să aibă dificultăți în a se obișnui cu noua structură, care, deși arată ca în străinătate, îi pune în dificultate.

Sunt deja numeroase imagini cu conducători auto care întorc pe linia continuă sau, mai grav, intră pe contrasens.

