Bucureştenii pierd aproape un concediu în trafic: 12 zile pe an. Pe aproape sunt şi marile oraşe din provincie: Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi. La polul opus este Oradea. Cu semafoare inteligente şi pasaje subterane în zonele aglomerate, condusul este o plăcere acolo.

Studiul despre traficul din oraşele reşedinţă de judeţ arată că cele mai aglomerate metropole sunt București, Timișoara, Cluj-Napoca și Iași. Reșița, Giurgiu și Călărași sunt orașele unde şoferii pierd cel mai puţin timp în trafic.

În capitală, parcul auto a crescut cu aproape 200.000 de vehicule în ultimii doi ani, în timp ce infrastructura rutieră a rămas aceeaşi.

"Mai puţin timp petrecut cu familia, pentru odihnă, hobbyuri sau viaţă personală. E aglomeraţie aproape mereu. În Bucureşti, sunt ore în care viteza medie de deplasare este cam 20 de kilometri pe oră", a declarat Florian Filat, realizatorul studiului.

Articolul continuă după reclamă

În încercarea de a diminua ambuteiajele, intersecţia din Piaţa Victoriei a fost marcată cu galben, iar şoferii care vor bloca zona vor fi amendaţi. În plus, primăria lucrează vrea să interzică accesul maşinilor de salubritate şi de aprovizionare la orele de vârf.

"Dacă ne plângem de trafic, haideţi să vedem cum convingem bucureştenii să urce în transportul în comun", a spus Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei.

Oradea a câştigat opt poziţii în clasamentul timpului pierdut în trafic. Braşov, Tulcea şi Alexandria au pierdut, însă, din cauza şantierelor prelungite şi a managementului mai puţin eficient al traficului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că economia României îşi va reveni în 2026, aşa cum promit autorităţile? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰