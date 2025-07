Tzanca Uraganu i-a făcut o dedicaţie lui Jennifer Lopez după concertul din Bucureşti. Reacţia artistei

Tzancă Uraganu a mers la concertul lui Jennifer Lopez susţinut în Piața Constituției din Capitală, iar după concert a reușit să se apropie de artistă, moment în care i-a făcut o dedicație. „Am făcut o strofă pentru fina J Lo”, a scris acesta pe reţelele sale de socializare, acolo unde a şi postat clipul.

Jennifer Lopez a susținut un concert spectaculos ieri seară. Peste 50.000 de persoane au fost prezente la eveniment și au fost nerăbdătoare să o vadă în fața lor pe celebra artistă de peste Ocean.

Tzancă Uraganu i-a făcut o dedicație lui JLO, după concert

Imaginile de-a dreptul savuroase au fost surprinse chiar după concertul lui Jennifer Lopez din București. Tzancă Uraganu i-a cântat și i-a făcut divei o mică dedicație atunci când aceasta s-a întors la hotel.

Jennifer Lopez s-a întâlnit cu fanii și a petrecut câteva momente alături de ei, iar în public s-a aflat și Tzancă Uraganu. Manelistul i-a stârnit atenția cântăreței cu o dedicație specială. Vocea lui s-a auzit în toată încăperea, iar fanii au fost amuzați. Dedicația lui a ajuns și la Jennifer Lopez, care a zâmbit atunci când l-a auzit.

Jennifer Lopez, show de aproape două ore

Deși accesul s-a făcut începând cu ora 16.00, fanii au putut auzi primele acorduri abia după ora 20.00, când Nicole Cherry a cântat în deschiderea concertului lui Jennifer Lopez. Puțin după ora 21.00, diva a urcat pe scenă însoțită de dansatorii ei şi timp de două ore le-a oferit fanilor săi din România un show incendiar.

Fiecare moment a fost apreciat de publicul prezent în Piața Constituției, care a fredonat celebrele hituri din cariera sa de peste 30 de ani: „Ain’t Your Mama”, „Jenny from the Block”, „I’m Into You” sau „Waiting for Tonight”.

Mesajul lui Jennifer Lopez pentru fanii români

Cei prezenți au primit și un sfat de viață din partea artistei, care le-a transmis: „Faceți ce iubiți alături de cei pe care îi iubiți”. Din București, Jennifer Lopez va concerta pe 29 iulie în Abu Dhabi, urmând apoi să ajungă în Sharm El Sheikh pe 30 iulie.

