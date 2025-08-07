CFR Cluj – Braga 1-2. Înfrângere pe teren propriu pentru echipa lui Dan Petrescu în Europa League

CFR Cluj a fost învinsă pe teren propriu de Sporting Braga, scor 1-2, în prima manșă a turului 3 preliminar din Europa League. Meciul a început cu un moment de reculegere în memoria fostului antrenor Jorge Costa, iar clujenii au evoluat cu tricouri personalizate în semn de omagiu, potrivit Agerpres.

Clujenii au intrat pe teren cu tricouri speciale, care aveau imprimat mesajul "Rest in peace, Jorge Costa" (Odihneşte-te în pace, Jorge Costa!), iar meciul a început cu un moment de reculegere în memoria fostului antrenor al echipei CFR Cluj, dar şi al celor de la Gaz Metan Mediaş.

Pe teren, Nkololo a ratat prima ocazie importantă a întâlnirii, şut pe lângă poartă, în minutul 11, dar cei care au deschis scorul au fost oaspeţii, după şase minute, când Fran Navarro i-a trimis lui Gorby şi francezul a înscris la colţul lung. Elevii lui Dan Petrescu au egalat în minutul 30. Louis Munteanu a şutat din careu, de la 15 metri, mingea a fost deviată de un adversar şi a ajuns în faţa porţii, de unde Sinyan a trimis-o în plasă.

Repriza secundă a început cu un nou gol al celor de la Braga, marcat în minutul 50, după o pasă excelentă a lui Horta, un şut al lui Fran Navarro, apărat de Hindrich, însă mingea a ajuns la Gorby care a reuşit să facă dubla.

În minutul 56 Niakate a blocat şutul periculos al lui Fică, iar clujenii au cerut penalti în minutul 70, după o intrare a lui Zalazar la Bosec, însă nu s-a acordat nimic, şi Dan Petrescu a primit cartonaş galben din cauza protestelor. Până la final nu s-a mai înscris, iar lusitanii s-au impus la Cluj cu 2-1. Calificarea se va decide în manşa secundă, de la Braga, joi, 14 august.

Echipele CFR Cluj şi Sporting Braga

CFR CLUJ: Hindrich – Bosec, Sinyan, M. Ilie, Camora (Simao Rocha 85) – Fică, Djokovic (T. Keita 63), Korenica (Cordea 85) – Nkololo, L. Munteanu (Gjorgjievski 89), Postolachi (Leo Bolgado 63). ANTRENOR: Dan Petrescu

SPORTING BRAGA: Hornicek – Victor Gomez, Paulo Oliveira, Niakate, Lagerbielke – Joao Moutinho, Ricardo Horta (Diego Rodrigues 82), Gorby – Dorgeles (Pau Victor 82), Fran Navarro (El Ouazzani 74), Zalazar (Roger Fernandes 74). ANTRENOR: Carlos Vicens

Cartonaşe galbene: Korenica 7, Leo Bolgado 77

Arbitri: Elchin Masiyev – Elshad Abdullayev, Parvin Talibov (toţi din Azerbaidjan)

Arbitri VAR: Cesar Soto Grado - Alejandro Muniz Ruiz (ambii din Spania)

