CFR Cluj - Hacken 1-0, în Conference League. Ardelenii, eliminaţi din Europa

CFR Cluj a învins joi seara, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea suedeză Hacken, în returul play-off-ului din Conference League. Oaspeţii s-au calificat în grupa competiţiei, cu 7-3 scor general.

Clujenii, cu Mandorlini aflat pentru prima oară pe bancă după venirea la echipă, au început bine, dar suedezii au reuşit să revină rapid la conducerea jocului şi au fost aproape de gol în minutele 12 (prin Dembe) şi 15 (prin Silas Andersen).

Clujenii părăsesc cupele europene

Gazdele au reacţionat prin marea ocazie a lui Badamosi, în minutul 28, şi, mai ales, prin bara transversală prinsă de ghiuleaua lui Biliboc, din minutul 39. Partea secundă a început cu ocazia lui Cordea, şut pe lângă poartă, în minutul 46, pentru ca în minutul 47 clujeniii să deschidă scorul, prin Păun. şut cu deptul din careu.

Articolul continuă după reclamă

Louis Munteanu a ratat în minutul 76, când Berisha a parat şutul golgeterului român. Hindrich a intervenit foarte bine în minutul 86 şi CFR Cluj s-a impus cu 1-0, dar mai departe, în grupa Conference League, merge Hacken, cu 7-3 scor la general. Clujenii părăsesc cupele europene.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi gândit să plătiți rovinieta mai devreme, ca să prindeți prețul vechi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰