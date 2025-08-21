CFR Cluj a fost învinsă cu 7-2 de Hacken, joi seară, în turul play-off-ului Conference League, la Göteborg. Rezultatul consemnează cel mai mare număr de goluri primite de echipa ardeleană într-un meci din competițiile europene, potrivit Mediafax.

Hacken - CFR Cluj 7-2. Clujenii, la un pas de eliminare din Conference League după "cea mai grea înfrângere" - Captură Facebook

Clujenii au început slab partida de la Göteborg, iar suedezii s-au impus încă din primele minute: Simon Gustafson a deschis scorul în minutul 2, urmat de golurile lui Silas Andersen (18), Adrian Svanback (24) și Gustafson din nou (35), în timp ce CFR reușea să reducă din diferență prin Korenica (38).

După pauză, Hacken a continuat atacul devastator: Brusberg (49), Dembe (61, 70) au marcat pentru suedezi, iar pentru clujeni a mai punctat Cordea (50). Înainte de golurile suedezilor, mai multe reușite ale CFR-ului, printre care două ale lui Louis Munteanu, au fost anulate de VAR pentru ofsaid.

Dan Petrescu a operat schimbări în repriza a doua, inclusiv introducerea lui Leo Bolgado în locul lui Sheriff Sinyan, dar defensiva echipei române a fost complet depășită de formația gazdă. Meciul s-a jucat în fața a 3.173 spectatori, potrivit datelor oficiale.

Returul va avea loc pe 28 august, la Cluj, iar câștigătoarea dublei va accede în grupele Conference League.

HACKEN: Berisha – Lindberg, Lode, Samuelsson, Lundqvist (Sigge Jansson 74) – Rygaard (Holm 80), Sim. Gustafson, Andersen – Svanback (Dahbo 80), Brusberg (Dembe 57), Layouni. ANTRENOR: Jens Gustafsson

CFR CLUJ: Hindrich – Bosec, Bolgado, Sinyan (Leo Bolgado 46), M. Ilie, Camora – Emerrlahu (Fică 77), T. Keita (Djokovic 20), Korenica – Cordea (Postolachi 64), L. Munteanu (Badamosi 64), Nkololo. ANTRENOR: Dan Petrescu

Cartonaşe galbene: - / Korenica 89

Arbitri: Lukas Fähndrich - Guillaume Maire, Nicolas Müller

Arbitri VAR: Darren England - Sven Wolfensberger

