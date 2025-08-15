Cine este Aberdeen, adversara FCSB din play-off-ul Europa League 

FCSB, campioana României la fotbal, s-a calificat în play-off-ul Europa League, după 3-2 şi 3-1 cu kosovarii de la Drita, în turul III preliminar.

Finlandezul Topi Keskinen este vedeta celor de la Aberdeen - Profimedia

Asta înseamnă că pentru FCSB urmează o dublă decisivă cu Aberdeen, chiar dacă elevii lui Elias Charalambous au, deja, asigurată calificarea în grupa de Conference League.

Totuşi, grupa Europa League este una mult mai ofertantă, din punct de vedere financiar, astfel că cei de la FCSB caută să se mobilizeze la maxim pentru dubla cu Aberdeen din play-off-ul Europa League.

Scoţienii intră direct în play-off-ul Europa League, după ce la finalul sezonului precedent au dat lovitura şi au câştigat Cupa Scoţiei la lovituri de departajare, în faţa marii favorite a competiţiei, Celtic Glasgow.

Însă, Aberdeen are un start mizerabil de sezon. Echipa antrenată de suedezul Jimmy Thelin este ultima în campionatul Scoţiei, după ce a pierdut cu acelaşi rezultat, 0-2, confruntările cu Heart of Midlothian şi Celtic Glasgow.

Chiar şi aşa, Aberdeen nu trebuie considerată de dinainte eliminată. Scoţienii au un stil aspru, clasic, care incomodează mult o echipă precum FCSB. Thelin mizează în special pe Keskinen, Jensen, Aouchiche sau Rubezic şi în general pe jucători masivi, în frunte cu fundaşul sârb Rubezic, 1,94 metri înălţime, sau mijlocaşul american Polvara, 1,93 metri înălţime.

Pentru Aberdeen, dubla cu FCSB reprezintă revenirea în Europa după un sezon de pauză. În sezonul 2023-2024, Aberdeen a evoluat în grupele Conference League, fază a competiţiei în care a obţinut rezultate interesante, 2-0 cu Eintracht Frankfurt şi 2-2 cu PAOK Salonic.

De-a lungul istoriei, însă, Aberdeen a prins vârful de formă în 1983, când a câştigat Cupa Cupelor, sub comanda legendarului Alex Ferguson, 2-1 cu Real Madrid, după prelungiri, şi Supercupa Europei, 2-0 cu Hamburger SV.

Meciurile dintre Aberdeen şi FCSB se joacă joi, 21 august, turul, în Scoţia, şi joi, 28 august, returul, la Bucureşti.

