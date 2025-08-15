Cine este Hacken, adversara CFR Cluj din play-off-ul Conference League

CFR Cluj, vicecampioana en-titre a României, joacă în play-off-ul Conference League, după ce a pierdut, 1-2 şi 0-2, dubla cu Sporting Braga din turul III preliminar al Europa League.

Pentru CFR Cluj urmează o dublă decisivă cu suedezii de la Hacken pentru calificarea în grupele Conference League. Ardelenii sunt avantajaţi de ideea că returul se va juca la Cluj dar, chiar şi aşa, misiunea se anunţă una extrem de dificilă, mai ales că jocul celor de la CFR nu a lăsat o impresie tocmai bună în startul acestui sezon.

Hacken a ajuns în play-off-ul Conference League după trei duble extrem de interesante. A trecut, în Europa League, de Spartak Trnava, cunoştinţa celor de la Universitatea Craiova, 2-2 acasă şi 1-0 în deplasare, şi de marea Anderlecht Bruxelles, la lovituri de departajare, dar a pierdut dubla cu norvegienii de la Brann Bergen, 0-2 acasă şi 1-0 în deplasare, fiind astfel retrogradată în play-off-ul Conference League.

Lăsând la o parte parcursul europeană, suedezii nu traversează o perioadă tocmai grozavă, probabil şi din cauza programului încărcat. Hacken a dezamăgit în ultimele două meciuri de campionat, 1-2 cu Elfsborg şi 0-0 la Degerfors, şi ocupă abia locul 10 în campionat, după 19 etape, ştiut fiind faptul că, în Suedia, campionatul se joacă după sistemul primăvară-toamnă.

Hacken este antrenată de Jens Gustafsson, fost selecţioner al naţionalei de tineret a Suediei şi fost antrenor la Hajduk Split, Pogon Szczecin sau Al Fateh, iar vedetele echipei sunt Pontus Dahbo, un mijlocaş ofensiv de 19 ani, şi căpitanul Simon Gustafson, fost jucător la Feyenoord Rotterdam.

La nivel de palmares intern, Hacken se poate lăuda cu un titlu de campioană a Suediei, cucerit în 2022, şi cu patru Cupe ale Suediei, ultima cucerită chiar în primăvară, 4-2, după lovituri de departajare, cu Malmo FF.

La nivel de palmares internaţional, Hacken se poate lăuda cu o participare în grupele Europa League, în sezonul 2023-2024, şi cu câteva rezultate interesante, 6-1 cu Paide, 6-1 şi 6-2 cu Dudelange, 5-0 cu Zalgiris, 3-1 cu Aberdeen, 0-0 cu Alkmaar, 1-1 cu RB Leipzig sau 1-0 cu Sparta Praga.

Meciurile dintre CFR Cluj şi Hacken se joacă joi, 21 august, turul, în Suedia, şi joi, 28 august, returul, la Cluj.

