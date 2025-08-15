Cine este Istanbul Başakşehir, adversara Universităţii Craiova din play-off-ul Conference League

Universitatea Craiova joacă în play-off-ul Conference League, după ce a trecut de slovacii de la Spartak Trnava, 6-4 la general, în turul III preliminar.

Pentru Universitatea Craiova urmează o dublă şi mai complicată, cu turcii de la Istanbul Başakşehir, formaţie care le-a eliminat, până acum, pe Cherno More Varna, 5-0 la general, şi Viking Stavanger, 4-2 la general.

Istanbul Başakşehir este antrenată de Cagdas Atan, fost fotbalist la Beşiktaş Istanbul, Trabzonspor, Energie Cottbus sau Basel şi fost antrenor la Alanyaspor şi Kayserispor.

Turcii mizează pe un lot cu o cotă de aproape trei ori mai mare decât cota celor de la Universitatea Craiova, vedetele lui Istanbul Başakşehir fiind uzbecii Abbosbek Fayzullaev şi Eldor Shomurodov, ultimul adus cu împrumut de la AS Roma, şi ghanezul Jerome Opoku, jucător născut şi crescut în Anglia.

Articolul continuă după reclamă

Istanbul Başakşehir s-a înfiinţat abia în 1990, dar în ultimii ani a reuşit să se bată de la egal la egal cu marile forţe ale Turciei. Ba chiar a cucerit titlul de campioană a Turciei în 2020, a fost vicecampioană a Turciei în 2017 şi în 2019 şi a jucat finala Cupei Turciei în 2011, 2017 şi 2023.

În ultimul deceniu, Istanbul Başakşehir a bifat inclusiv rezultate remarcabile în cupele europene. A ajuns în optimile de finală Europa League în 2020 şi în optimile de finală Conference League în 2023, iar în sezonul 2020-2021 a evoluat chiar în grupele Ligii Campionilor, unde a reuşit un 2-1 cu Manchester United. Pe lângă victoria cu englezii, Istanbul Başakşehir a mai bifat şi alte victorii spectaculoase, 2-0 cu FC Bruges, 2-1 cu Borussia Monchengladbach, 4-1 cu Sporting Lisabona, 3-0 cu Fiorentina sau 3-1 cu Heidenheim.

Meciurile dintre Istanbul Başakşehir şi Universitatea Craiova se joacă joi, 21 august, turul, în Turcia, şi joi, 28 august, returul, la Craiova.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă mai permiteţi să plecaţi şi în minivacanţa de Sfânta Maria? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰