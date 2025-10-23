Cristiano Bergodi, noul antrenor de la U Cluj. Italianul îl înlocuieşte pe Ioan Ovidiu Sabău

FC Universitatea Cluj anunţă numirea lui Cristiano Bergodi (61 de ani) în funcţia de antrenor principal. Câştigător a patru trofee în fotbalul românesc, tehnicianul italian a semnat un contract ce se întinde până în 2027. El vine în locul lui Ioan Ovidiu Sabău.

Născut la Bracciano, o comună din provincia Lazio, în 14 octombrie 1964, Cristiano Bergodi a făcut primii paşi în fotbal la juniorii lui Lazio şi a continuat în academia ale celor de la Pescara, pentru care a şi debutat în fotbalul mare, în liga a doua a fotbalului italian, în stagiunea 1984-1985.

Cristiano Bergodi a câştigat patru trofee în fotbalul românesc

Fundaş central de meserie, Bergodi a evoluat pentru Pescara timp de cinci sezoane, dintre care trei în Serie B şi două în Serie A, bifând nu mai puţin de 114 meciuri în tricoul alb-albastru, reuşind şi patru goluri. Evoluţiile sale le-au atras atenţia celor de la Lazio, care l-au transferat în vara anului 1989, iar el nu a avut nevoie de prea mult timp pentru a se adapta, jucând în 34 de meciuri în toate competiţiile în primul sezon alături de "biancocelesti".

A fost doar prima dintre cele şapte stagiuni petrecute de Bergodi în capitala Italiei, totalizând 186 de prezenţe în tricoul lui Lazio, unde a purtat inclusiv banderola de căpitan. A urmat transferul la Padova, penultima echipă din cartea sa de vizită, ca fotbalist. S-a retras în 2000, după o scurtă experienţă în Malta, la Sliema Wanderers.

Bergodi şi-a început cariera în antrenorat la Imolese (2002-2003) şi Sassuolo (2003-2004), iar în vara lui 2004 a devenit secund al echipei la care şi-a petrecut cea mai mare parte din perioada de fotbalist, Lazio. A ocupat aceeaşi poziţie şi la Lecce, urmând ca, din noiembrie 2005, să bifeze prima experienţă în România, ca "principal" la FC Naţional. Impactul italianului s-a simţit imediat la clubul bucureştean, care a terminat pe locul 6 în prima ligă şi a jucat o finală de Cupa României, pierdută în faţa celor de la Rapid Bucureşti (0-1), rămânând până azi singura finală pierdută de Bergodi din postura de antrenor.

La finalul sezonului, a părăsit-o pe FC Naţional, iar pentru Bergodi au urmat mandate la CFR, Rapid, Politehnica Iaşi şi Steaua Bucureşti. Alături de Rapid, Bergodi a cucerit primul său trofeu ca antrenor, triumfând în Supercupa cu Dinamo, unde „vişiniii” s-au impus la loviturile de departajare, după ce tabela a arătat 1-1 la capătul celor 120 de minute.

După 76 de meciuri în două mandate la Modena, 15 partide la Pescara şi alte 20 de confruntări la Brescia, tehnicianul din peninsulă s-a întors în România în primăvara lui 2015, pentru al doilea mandat pe banca giuleştenilor, urmat de 15 meciuri pe banca celor de la ASA Târgu Mureş. A revenit în ţara natală pentru a-i pregăti, din nou, pe cei de la Modena, însă oferta de la Voluntari a consemnat reîntoarcerea sa în România. Din noiembrie 2018 până în ianuarie 2020, a strâns 49 de meciuri ca antrenor al ilfovenilor, patru luni mai târziu semnând cu Universitatea Craiova.

Cristiano Bergodi a semnat cu Sepsi în toamna lui 2021, iar în primul sezon la formaţia covăsneană a cucerit din nou Cupa României, într-o finală cu fosta sa echipă, FC Voluntari (2-1), după ce, în semifinale, a trecut de Universitatea Craiova (3-1 la general). Stagiunea 2022-2023 a fost aproape perfectă pentru Bergodi şi Sepsi şi a început cu un alt trofeu, Supercupa României, adjudecată după o „remontada” în faţa CFR-ului (2-1). Stagiunea a continuat cu calificarea în play-off-ul Superligii şi „apărarea” trofeului Cupei României, în urma finalei de la Sibiu împotriva echipe U Cluj, câştigată după loviturile de la departajare.

După plecarea de la Sfântu Gheorghe, Cristiano Bergodi a preluat banca Rapidului pentru a treia oară în august 2023, unde a stat pe bancă în 37 de partide şi a obţinut calificarea în play-off-ul sezonului 2023-2024 de pe poziţia secundă.

Staff-ul lui Cristiano Bergodi la Universitatea Cluj:

Luigi Ciarlantini - antrenor secund

Eugeniu Cebotaru - antrenor secund

Eugen Cătalin Anghel - antrenor cu portarii

Flavius Nistor - preparator fizic

