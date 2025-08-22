Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Dan Petrescu a demisionat după înfrângerea umilitoare a CFR Cluj din Suedia

Dan Petrescu a anunțat că pleacă de pe banca tehnică a echipei CFR Cluj, după înfrângerea usturătoare a clubului din turul play-off-ului Conference League, scor 2-7 pe terenul echipei suedeze Hacken, cel mai dur eșec din istorie în competițiile europene pentru clujeni.

de Redactia Observator

la 22.08.2025 , 07:13
Dan Petrescu a demisionat după înfrângerea umilitoare a CFR Cluj din Suedia Dan Petrescu - Profimedia

Tehnicianul Dan Petrescu (57 de ani) și-a anunțat demisia în cadrul unei conferințe de presă: „A fost ultimul meci pe banca CFR-ului. Mi-e rușine de ce s-a întâmplat”.

Vicecampioana României a fost umilită și se află aproape de eliminarea din competițiile europene, după ce la pauză tabela arăta deja 4-1 pentru suedezi, scrie Mediafax.

Şi-a dat demisia după înfrângerea umilitoare

Articolul continuă după reclamă

Petrescu a motivat eșecul precizând accidentările din lot, oboseala acumulată și o defensivă extrem de slabă. „Häcken a făcut cel mai bun meci al anului și s-a descurcat fantastic în ofensivă. Este prima dată în 25 de ani când primesc șapte goluri”, a declarat antrenorul.

Contractul său cu CFR Cluj este valabil până în 2027. Petrescu a revenit pe banca ardelenilor pe 30 aprilie 2024 și a condus echipa în 68 de partide, cu o medie de 1,78 puncte pe meci.

Clubul a emis ulterior un comunicat adresat suporterilor, finanțatorilor și partenerilor, în care își cere scuze pentru prestația echipei: „Nu putem începe altfel decât cerând scuze: suporterilor noștri, care ne susțin trup și suflet oriunde am fi; finanțatorului, care își dedică toate resursele, atât financiare, cât și emoționale, pentru ca echipa să nu ducă lipsă de nimic; sponsorilor și partenerilor noștri, care ne sunt alături, cred în noi și ne susțin necondiționat, și tuturor celor care iubesc acest club. Oricât de greu ne-ar fi să acceptăm acest rezultat și această prestație, este imperios necesar să reflectăm asupra celor întâmplate. Această înfrângere nu ne definește, nu ne reprezintă și nu are nicio legătură cu spiritul CFRist, spirit în care credem cu toții. Vă asigurăm, însă, că munca noastră nu va înceta niciodată, indiferent de momentul prin care trecem. Încă o dată: vă cerem scuze!”.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

dan petrescu cfr cluj suedia
Înapoi la Homepage
Motivul pentru care Cristi Borcea nu poate dormi noaptea! De la ce i se trag insomniile teribile
Motivul pentru care Cristi Borcea nu poate dormi noaptea! De la ce i se trag insomniile teribile
Mesajul ispitei Andrușca pentru Andrei Lemnaru, după difuzarea imaginilor intime cu logodnica lui la TV. Ce i-a transmis fata
Mesajul ispitei Andrușca pentru Andrei Lemnaru, după difuzarea imaginilor intime cu logodnica lui la TV. Ce i-a transmis fata
Adio, Universitatea Craiova! Transfer de ultimă oră, înainte de decisivul cu Bașakșehir. Exclusiv
Adio, Universitatea Craiova! Transfer de ultimă oră, înainte de decisivul cu Bașakșehir. Exclusiv
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă mai permiteţi să cumpăraţi toate rechizitele înainte de începerea şcolii?
Observator » Sport » Dan Petrescu a demisionat după înfrângerea umilitoare a CFR Cluj din Suedia