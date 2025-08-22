Dan Petrescu a demisionat după înfrângerea umilitoare a CFR Cluj din Suedia

Dan Petrescu a anunțat că pleacă de pe banca tehnică a echipei CFR Cluj, după înfrângerea usturătoare a clubului din turul play-off-ului Conference League, scor 2-7 pe terenul echipei suedeze Hacken, cel mai dur eșec din istorie în competițiile europene pentru clujeni.

Tehnicianul Dan Petrescu (57 de ani) și-a anunțat demisia în cadrul unei conferințe de presă: „A fost ultimul meci pe banca CFR-ului. Mi-e rușine de ce s-a întâmplat”.

Vicecampioana României a fost umilită și se află aproape de eliminarea din competițiile europene, după ce la pauză tabela arăta deja 4-1 pentru suedezi, scrie Mediafax.

Şi-a dat demisia după înfrângerea umilitoare

Petrescu a motivat eșecul precizând accidentările din lot, oboseala acumulată și o defensivă extrem de slabă. „Häcken a făcut cel mai bun meci al anului și s-a descurcat fantastic în ofensivă. Este prima dată în 25 de ani când primesc șapte goluri”, a declarat antrenorul.

Contractul său cu CFR Cluj este valabil până în 2027. Petrescu a revenit pe banca ardelenilor pe 30 aprilie 2024 și a condus echipa în 68 de partide, cu o medie de 1,78 puncte pe meci.

Clubul a emis ulterior un comunicat adresat suporterilor, finanțatorilor și partenerilor, în care își cere scuze pentru prestația echipei: „Nu putem începe altfel decât cerând scuze: suporterilor noștri, care ne susțin trup și suflet oriunde am fi; finanțatorului, care își dedică toate resursele, atât financiare, cât și emoționale, pentru ca echipa să nu ducă lipsă de nimic; sponsorilor și partenerilor noștri, care ne sunt alături, cred în noi și ne susțin necondiționat, și tuturor celor care iubesc acest club. Oricât de greu ne-ar fi să acceptăm acest rezultat și această prestație, este imperios necesar să reflectăm asupra celor întâmplate. Această înfrângere nu ne definește, nu ne reprezintă și nu are nicio legătură cu spiritul CFRist, spirit în care credem cu toții. Vă asigurăm, însă, că munca noastră nu va înceta niciodată, indiferent de momentul prin care trecem. Încă o dată: vă cerem scuze!”.

