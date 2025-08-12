Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Dennis Man, prezentat oficial drept noul jucător al lui PSV Eindhoven

Atacantul român Dennis Man a fost prezentat oficial, marţi, drept noul jucător al olandezilor de la PSV Eindhoven.

de Redactia Observator

la 12.08.2025 , 12:40
Dennis Man, prezentat oficial drept noul jucător al lui PSV Eindhoven Dennis Man, prezentat oficial drept noul jucător al lui PSV Eindhoven - Facebook/PSV

Man a decis să o lase pe Parma pentru PSV, încurajat mai ales de perspectiva de a se bate la titlu în Olanda şi de a putea evolua în cupele europene sau chiar Liga Campionilor.

Primele informaţii arată că transferul lui Man îi costă în jur de nouă milioane de euro pe olandezi, sub suma pe care Parma a plătit-o FCSB-ului, ceea ce înseamnă că italienii ies pe minus de pe urma românului.

Cei de la PSV Eindhoven dau asigurări că Man şi-a dorit cu insistenţă să ajungă la ei, din momentul în care a aflat că este curtat de gruparea olandeză. Pe de altă parte, italienii nu s-ar putea spune că plâng după atacantul român, în condiţiile în care Man a reuşit doar patru goluri şi patru pase decisive în cele 33 de meciuri jucate pentru Parma în ultimul sezon de Serie A.

Articolul continuă după reclamă

Atacantul de 27 de ani va purta tricoul cu numărul 27 la Parma şi ar putea debuta pentru PSV Eindhoven chiar din weekendul care vine, PSV Eindhoven urmând să joace duminică, 17 august, în campionat, în deplasare, împotriva lui Twente Enschede.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

dennis man prezentat psv eindhoven dennis man transfer psv eindhoven man transfer eindhoven dennis man psv eindhoven
Înapoi la Homepage
„Când a comis-o băiatul meu…”. Gino Iorgulescu, dezvăluiri rare despre fiul său Mario: „Eram înjurat pe nedrept”
„Când a comis-o băiatul meu&#8230;”. Gino Iorgulescu, dezvăluiri rare despre fiul său Mario: „Eram înjurat pe nedrept”
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Cum se cheltuiesc banii la Cotroceni, în plină criză bugetară. Obiecte bisericești, plase de țânțari și teste COVID, printre achizițiile din acest an
Cum se cheltuiesc banii la Cotroceni, în plină criză bugetară. Obiecte bisericești, plase de țânțari și teste COVID, printre achizițiile din acest an
Comentarii


Întrebarea zilei
Ai încercat vreodată o dietă doar pentru că era un trend?
Observator » Sport » Dennis Man, prezentat oficial drept noul jucător al lui PSV Eindhoven