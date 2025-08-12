Atacantul român Dennis Man a fost prezentat oficial, marţi, drept noul jucător al olandezilor de la PSV Eindhoven.

Dennis Man, prezentat oficial drept noul jucător al lui PSV Eindhoven - Facebook/PSV

Man a decis să o lase pe Parma pentru PSV, încurajat mai ales de perspectiva de a se bate la titlu în Olanda şi de a putea evolua în cupele europene sau chiar Liga Campionilor.

Primele informaţii arată că transferul lui Man îi costă în jur de nouă milioane de euro pe olandezi, sub suma pe care Parma a plătit-o FCSB-ului, ceea ce înseamnă că italienii ies pe minus de pe urma românului.

Cei de la PSV Eindhoven dau asigurări că Man şi-a dorit cu insistenţă să ajungă la ei, din momentul în care a aflat că este curtat de gruparea olandeză. Pe de altă parte, italienii nu s-ar putea spune că plâng după atacantul român, în condiţiile în care Man a reuşit doar patru goluri şi patru pase decisive în cele 33 de meciuri jucate pentru Parma în ultimul sezon de Serie A.

Atacantul de 27 de ani va purta tricoul cu numărul 27 la Parma şi ar putea debuta pentru PSV Eindhoven chiar din weekendul care vine, PSV Eindhoven urmând să joace duminică, 17 august, în campionat, în deplasare, împotriva lui Twente Enschede.

