Drita - FCSB 1-3. Roş-albaştrii se califică în play-off-ul Europa League

FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League, după ce a învins și în deplasare formația kosovară Drita, scor 3-1, în manșa secundă a turului 3 preliminar. În tur, campioana României câștigase cu 3-2, iar scorul general a fost 6-3.

de Redactia Observator

la 14.08.2025 , 22:59
Meciul de la Priștina a început perfect pentru echipa lui Elias Charalambous. În chiar primul minut, Cisotti a deschis scorul cu o lovitură de cap după centrarea lui Crețu, iar în minutul 17, Miculescu a majorat diferența în urma unei acțiuni rapide pe contraatac.

FCSB va juca împotriva lui Aberdeen în play-off-ul Europa League

Gazdele au redus din handicap în minutul 52 prin Tusha, dar șansele lor de a întoarce soarta calificării au scăzut drastic în minutul 67, când Broja, căpitanul kosovarilor, a fost eliminat direct pentru un fault dur asupra lui Darius Olaru.

FCSB a controlat finalul meciului, marcând încă o dată, prin Dennis Politic, în minutul 85, care a înscris cu stângul la colțul lung, după un dribling. Următorul adversar în Europa League pentru FCSB va fi Aberdeen (Scoția), cu turul programat pe 21 august, în deplasare, și returul pe 28 august, pe Arena Națională. Dacă va pierde cu Aberdeen, FCSB va juca în grupa unică de Conference League.

