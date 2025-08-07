FCSB joacă joi seară, pe Arena Națională, împotriva echipei Drita din Kosovo, în turul 3 preliminar al Europa League. După o serie de înfrângeri și numeroase absențe în lot, campioana României caută o victorie care să oprească declinul și să readucă echipa pe linia de plutire.

FCSB – Drita (21.30). Meci cheie pentru roş-albaştri după eliminarea rușinoasă din Liga Campionilor - Captură Facebook

Min. 25: O nouă ocazie ratată pentru FCSB. Adrian Şut trimite din faţa porţii, dar apărătorii lui Drita intervin şi deviază balonul în corner.

Min. 22: Miculescu, aproape de gol. Pasă excelentă de la Creţu, însă portarul echipei adverse respinge în corner.

Min. 17: Valentin Creţu centrează în faţa porţii, dar balonul este respins de defensiva kosovară.

Min. 7: Gol pentru Drita. Tusha înscrie din interiorul careului, cu un șut precis. FCSB este condusă pe Arena Națională.

Min. 1: Început de meci pe Arena Națională. FCSB – Drita, în turul 3 Europa League.

FCSB revine în cupele europene cu un duel crucial pe teren propriu, în compania formației Drita. Confruntarea din turul 3 preliminar al Europa League este programată joi, de la ora 21:30, pe Arena Națională.

Campioana en-titre a României traversează o perioadă dificilă, după cinci înfrângeri în ultimele șase partide. Dublul eșec în fața celor de la Shkendija, în preliminariile Ligii Campionilor, dar și înfrângerile din campionat cu Farul și Dinamo, respectiv cea din Conference League cu Inter d’Escaldes, au adâncit criza de formă a echipei.

În plus, FCSB este serios afectată de absențe. Denis Alibec și Risto Radunovic sunt accidentați, în timp ce Florin Tănase și Siyabonga Ngezana sunt suspendați. Antrenorul Elias Charalambous a anunțat deja lotul cu care va aborda partida tur, mizând pe Bîrligea ca vârf titular.

De cealaltă parte, Drita, campioana din Kosovo, a fost eliminată recent din preliminariile Ligii Campionilor de Copenhaga, după ce trecuse anterior de Differdange. Echipa antrenată de Zekirija Ramadani a pierdut cu 0-2 în tur și 0-1 în returul disputat la Priștina.

Charalambous avertizează că adversarul de joi este unul extrem de disciplinat și bine organizat.

"Avem un adversar, Drita, foarte organizat, disciplinat, dar depinde de noi. Trebuie să arătăm cel mai bun joc ca să obţinem un rezultat bun. E o nouă provocare, un alt meci. Trebuie să fim pozitivi", a declarat antrenorul roș-albaștrilor la conferința de presă.

Confruntarea cu Drita este prima manșă, returul fiind programat peste o săptămână, în Kosovo, de la ora 21:00.

FCSB - Drita, echipe probabile

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Crețu, Graovac, M. Popescu, Pantea – Chiricheș, Șut – Miculescu, Oct. Popescu, Cisotti – Bîrligea

Rezerve: Udrea, Zima, Kiki, Lixandru, Edjouma, Politic, Toma, Alhassan, Stoian

Antrenor: Elias Charalambous

Drita (4-4-2): Moloku – B. Krasniqi, Bejtulai, Broja, Ovouka – Tusha, Dabiqaj, Limaj, Ajzeraj – B. Krasniqi, Manaj

Rezerve: Behluli, Rexhepi, Sheji, Ibrahim, Bonsu, Morina, Mustafa, Abazaj

Antrenor: Zekirija Ramadani

Meciul este transmis LIVE TEXT pe site-ul Observatornews.ro de la ora 21.30.

