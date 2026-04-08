Andrea Pirlo, omagiu pentru Lucescu: "Nu voi înceta niciodată să-ţi mulţumesc. M-ai crescut ca pe un fiu"

Mesaj emoționant din partea lui Andrea Pirlo după moartea lui Mircea Lucescu. Fostul mare fotbalist italian i-a adus un omagiu antrenorului român care l-a lansat la Brescia, spunând că "l-a crescut ca pe un fiu" și i-a influențat decisiv cariera. Dispariția lui Lucescu, la vârsta de 80 de ani, a stârnit reacții puternice în lumea fotbalului.

de Redactia Observator

la 08.04.2026 , 12:36
Andrea Pirlo şi Mircea Lucescu Andrea Pirlo şi Mircea Lucescu în 2020 - Profimedia

"Mulţumesc pentru tot, mister... nu voi înceta niciodată să-ţi mulţumesc... m-ai crescut ca pe un fiu, dându-mi posibilitatea de a mă confrunta cu alţii când eram foarte tânăr... m-ai învăţat ce înseamnă să iubeşti acest sport şi tot ce are el aparte... nu voi înceta să-ţi mulţumesc... drum bun, mister... mulţumesc Mircea", a scris, într-un mesaj postat pe Instagram, Andrea Pirlo, fost campion mondial (2006) şi fost jucător la Inter Milano, AC Milan şi Juventus.

De la Brescia la gloria mondială, sub îndrumarea lui Lucescu

Pirlo şi-a început cariera la Brescia, în 1995, sub comanda lui Mircea Lucescu.

Marele antrenor Mircea Lucescu a decedat marţi, la vârsta de 80 de ani. Anunţul a fost făcut de Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, unde fostul antrenor era internat. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti a precizat că decesul a fost declarat în jurul orei 20:30.

Mircea Lucescu a fost internat de urgenţă pe 29 martie la Spitalul Universitar Bucureşti, după ce i s-a făcut rău în timpul unei şedinţe tehnice premergătoare unui antrenament al echipei naţionale de fotbal, fiind afectat de ratarea calificării la Cupa Mondială 2026, după înfrângerea suferită în faţa Turciei (0-1), din 26 martie.

Problemele de sănătate au apărut după ratarea calificării

Lucescu nu a făcut deplasare cu naţionala în Slovacia, reprezentativa României fiind condusă de secundul Ionel Gane la meciul amical pierdut marţi cu 0-2.

Federaţia Română de Fotbal a anunţat, la 2 aprilie, prin intermediul site-ului oficial, că antrenorul Mircea Lucescu şi-a încheiat mandatul de selecţioner al echipei naţionale a României.

Sub conducerea lui Mircea Lucescu, România a reuşit o campanie de excepţie în Liga Naţiunilor, în urma căreia reprezentativa a obţinut locul în play-off-ul din martie, pentru accederea la Cupa Mondială din vara aceasta. Bilanţul său pe banca naţionalei în această perioadă cuprinde 11 victorii, 1 egal şi 6 înfrângeri.

Trupul neînsufleţit al fostului selecţioner al echipei naţionale de fotbal a României, Mircea Lucescu, va fi depus, miercuri, la Arena Naţională, înmormântarea fiind programată pentru vineri, la Cimitirul Bellu din Bucureşti.

