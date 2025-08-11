Gigi Becali şi Gino Iorgulescu, reacţii dure după ce Dan Şucu a cerut demisia şefului LPF

Fotbalul românesc stă pe un butoi cu pulbere, după ce oficialii FCSB au solicitat dispensă pentru a-l reîngistra pe mijlocaşul Malcom Edjouma pe lista cu jucători disponibili pentru Superliga, iar LPF a aprobat mutarea, forţându-se, astfel, regulamentul în vigoare.

Teoretic, FCSB nu ar fi putut obţine reînregistrarea lui Edjouma decât printr-un artificiu, respectiv prin desfacerea contractului jucătorului şi încheierea unui nou acord cu acesta din postura de jucător libert de contract.

Totuşi, pentru a nu mai apela la un astfel de articiu, cei FCSB au solicitat direct celor de la Liga Profesionistă de Fotbal să li se permită să-l înregistreze pe fotbalist, iar mutarea a fost aprobată, cei de la LPF şi FRF modificând prevederea de regulament, iar asta chiar în regim de urgenţă.

Întreaga poveste nu a rămas fără urmări. Ba chiar a provocat un scandal monstru. Dan Şucu, patronul echipei Rapid Bucureşti, şi Mihai Rotaru, patronul celor de la Universitatea Craiova, s-au declarat dezamăgiţi de modul în care autorităţile au gestionat cazul, concluzionând că Gino Iorgulescu, şeful LPF, ar fi comis un abuz şi că FCSB a fost avantajată semnificativ prin schimbarea prevederii respective, care complica modul prin care FCSB putea obţine reînregistrarea lui Edjouma.

Ba chiar Dan Şucu a transmis un mesaj prin care i-a solicitat lui Gino Iorgulescu demisia de onoare, acuzând inclusiv că şeful LPF "a mers să pupe inelul la palat", metaforă pentru modul în care Gino Iorgulescu l-ar fi favorizat pe Gigi Becali.

Mesajul transmis de Dan Şucu: "Numai în fotbalul românesc poate exista un personaj care, după ce a plimbat valize cu bani prin țară pentru a mitui jucători, se autoproclamă drept deținătorul inteligenței absolute și al bunului-simț juridic. Evident, în logica acestuia, dacă nu îi accepți abuzurile, ești lipsit atât de inteligență, cât și de bun-simț juridic. În realitate, abuzul comis de Liga Profesionistă de Fotbal, prin președintele Gino Iorgulescu, este evident. LPF este reprezentantul intereselor economice ale celor 16 cluburi din Superligă — un patronat. Angajații ligii, inclusiv președintele Iorgulescu, trebuie să respecte regulile mediului asociativ, să fie echidistanți și să acționeze în numele și cu acordul tuturor membrilor. Faptul că un singur club a reușit să impună, peste noapte, o modificare de regulament în timpul competiției este un abuz extrem de grav. Iar faptul că președintele ligii — angajatul nostru, al tuturor cluburilor, plătit regește — se deplasează „la palat” pentru a „pupa inelul” este pur și simplu inacceptabil. Nu, nu cred că domnul Becali va înceta vreodată să solicite favoruri pentru clubul pe care îl deține. Problema este că președintele LPF a decis să i le acorde fără nicio consultare cu ceilalți membri. Acest lucru creează un precedent periculos. Personal, consider că domnul Iorgulescu ar trebui să își prezinte demisia de onoare din funcția de președinte, având în vedere că încrederea în dânsul a celorlalte cluburi este iremediabil compromisă. În încheiere, țin să urez mult succes celor trei cluburi românești încă angrenate în competițiile europene. Ele reprezintă, în acest moment, întreaga noastră ligă în Europa".

Mesajul transmis de Dan Şucu nu a rămas fără urmări. Gigi Becali a ţinut să precizeze că Dan Şucu şi Mihai Rotaru nu se pot pune cu el, "pentru că eu sunt băiatul lui Tase Becali, care nu accepta egalitate cu nimeni". De asemenea, patronul FCSB s-a comparat cu celebrul personaj Hulk, în duelurile cu rivalii săi, şi a făcut un calcul rapid prin care a dorit să arate că Gino Iorgulescu încă se bucură de susţinerea a cel puţin două treimi din cluburile din Superliga, deci nu se pune problema unei demiteri a acestuia.

Pe de altă parte, Gino Iorgulescu, şeful LPF, a transmis că "este dreptul domnului Şucu să ceară demisia. Nu este el singurul care poate să hotărască această chestie. Domnul Şucu este cam agresiv şi crede că lumea este la picioarele dânsului. Problema este în felul următor. Gigi Becali avea un jucător şi nu putea să îl pună pe lista de 25 să joace. Eu nu i-am făcut un avantaj. Am aflat de la cei care lucrează la Ligă cum poate să joace jucătorul pe care îl are Gigi sub contract la acest moment. Toţi, de la toate cluburile, făceau o şmecherie care nu era în regulă. Dacă îl lăsam pe Gigi să rezilieze contractul jucătorului şi în aceeaşi zi să facă altul, nu mai era niciun scandal, nici cu Şucu, nici cu alţii. Am zis de ce să facem chestia asta ca să facă nişte nereguli. Că este o neregulă, gândind la rece. Cum să reziliezi un contract şi să faci altul în aceeaşi zi. Şi atunci am vrut să scăpăm de hiba asta din regulament. Este făcută pentru toate cluburile. I-am spus domnului Şucu: «La anul s-ar putea să fii tu în cupele europene, să ai mulţi accidentaţi!». Sunt accidentaţi mulţi şi la FCSB şi la CFR Cluj. Hai să nu facă o şmecherie românească, o şmecherie de stradă. Să facem regulamentul ca lumea. M-am consultat şi cu Burleanu şi am făcut chestia asta. Dacă făcea Gigi şmecheria asta, nu mai era nicio problemă. Șucu vrea ca tot ce se întâmplă în fotbal să fie cum vrea el. Se grăbeşte. Eu nu mă pun la mintea lui. Ştiu şi eu câteva lucruri despre el cu care aş putea să ies în presă. Nu sunt «prăduitor». Dacă el vrea să mă măscărească, lumea o să-l judece. O să le spun tuturor ce s-a întâmplat, că mâine e Adunare Generală. Domnul Rotaru e cam cu jumătate. L-a forţat Dan Şucu să aibă un asociat. Eu n-am mai fost la Palat de vreo 5-6 ani. Îl respect pe Gigi că face lucruri bune pentru fotbal. Mai face şi pentru oameni săraci".

