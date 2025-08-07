Antena Meniu Search
Inter Miami se califică în sferturile Leagues Cup, graţie eroului Luis Suarez 

Echipa americană Inter Miami s-a calificat, miercuri seara, în sferturile de finală ale Leagues Cup, după o victorie clară, 3-1, cu mexicanii de la UNAM Pumas.

de Redactia Observator

la 07.08.2025 , 15:07
În absenţa lui Lionel Messi, Luis Suarez şi-a asumat rolul de erou al lui Inter Miami În absenţa lui Lionel Messi, Luis Suarez şi-a asumat rolul de erou al lui Inter Miami - Profimedia

Victoria este şi mai importantă dacă ne gândim că a fost obţinută în condiţiile în care Inter Miami a fost lipsită de aportul starului argentinian Lionel Messi, accidentat.

În absenţa lui Messi a ieşit la rampă veteranul uruguaian Luis Suarez, atacantul de 38 de ani trecându-şi în cont un gol şi două pase decisive.

UNAM Pumas a deschis scorul, graţie golului marcat de Ruvalcaba, dar Inter Miami a egalat înainte de pauză, graţie golului marcat de Rodrigo De Paul. A fost golul de care americanii aveau nevoie pentru a intra cu un alt moral în repriza a doua. Luis Suarez a făcut 2-1 în minutul 59, din penalty, iar Allende a închis tabela în minutul 69, evident din pasa lui Luis Suarez.

Leagues Cup este o competiţie internaţională la care participă echipe din Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic. 

