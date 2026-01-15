Mesajul transmis de Jefte, fost jucător la Farul, CFR şi Voluntari, după ce a eliminat-o pe Real din Cupă

Real Madrid a fost eliminată, miercuri seara, din Cupa Spaniei, după ce a cedat surprinzător, 2-3, pe terenul formaţiei Albacete, echipă aflată pe locul 17 în Liga a doua spaniolă.

Aflat la debutul pe banca Realului, Alvaro Arbeloa i-a aruncat în luptă, încă din primul minut, pe Vinicius, Valverde, Arda Guler sau Huijsen, dar "galacticii" au resimţit din plin absenţa unor jucători menajaţi precum Mbappe, Rodrygo sau Tchouameni.

Chiar dacă a avut posesia, Real nu a strălucit. Ba chiar gazdele au deschis scorul, prin Javi Villar, iar Realul a egalat cu emoţii, înainte de pauză, prin Mastantuono.

Finalul meciului a fost unul de povestit nepoţilor, iar erou avea să devină Jefte Betancor, fostul atacant de la CFR Cluj, FC Voluntari şi Farul Constanţa.

Ajuns la aproape 33 de ani, Jefte a fost aruncat în luptă în minutul 58 şi a reuşit o dublă pentru gazde, pecetluind soarta "galacticilor" în actualul sezon al Cupei Spaniei.

Mai întâi Jefte a făcut 2-1 pentru Albacete în minutul 82. Gonzalo Garcia a egalat în primul minut suplimentar, dar, la ultima fază a meciului, Jefte a dat lovitura, marcând golul ce a declanşat fiesta pe Estadio Carlos Belmonte.

La finalul partidei, Jefte a fost desemnat cel mai bun jucător de pe teren şi a transmis, conform presei spaniole, un mesaj emoţionant: "Acum nouă ani mă gândeam să renunț la fotbal. Am vrut să fac asta și chiar am făcut-o pentru șase luni. Nu mai puteam gândi lucid, dar am primit mult sprijin din partea familiei și a psihologului meu, iar astăzi se văd rezultatele. E cea mai mare realizare a mea din fotbal. E genul de vis pe care îl ai când ești copil. Astăzi s-a întâmplat și sunt extrem de fericit pentru că am muncit din greu să eliminăm una dintre cele mai bune echipe din lume".

Vă reamintim că Jefte Betancor a petrecut circa trei ani în România, perioadă în care a evoluat pentru FC Voluntari, 31 de meciuri şi 10 goluri, CFR Cluj, 32 de meciuri şi 5 goluri, şi Farul Constanţa, 35 de meciuri şi 16 goluri.

În plus, spaniolul a mai trecut pe la echipe precum Panserraikos, Pafos, Ried sau Mattersburg şi s-a aflat pentru o scurtă perioadă de timp şi sub contract cu Olympiacos Pireu.

