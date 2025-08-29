Mircea Lucescu a anunţat lotul României pentru meciurile cu Canada şi Cipru. Baiaram şi Borza, marile surprize

Mircea Lucescu, selecţionerul României, a anunţat, vineri, lotul de jucători pe care mizează la meciurile cu Canada şi Cipru din luna septembrie.

România joacă un meci amical cu Canada vineri, 5 septembrie, de la ora 21.00, pe Arena Naţională, din Bucureşti, şi un meci cu Cipru, în preliminariile Campionatului Mondial 2026. Partida cu Cipru va avea loc marţi, 9 septembrie, de la 21.45, ora României, la Nicosia.

Pentru cele două partide, selecţionerul Mircea Lucescu mizează pe un lot alcătuit din 26 de jucători. Marile surprize sunt reprezentate de chemarea unor fotbalişti precum Ştefan Baiaram, care are un sezon foarte bun cu Universitatea Craiova, echipă calificată în grupa de Conference League, şi Andrei Borza, actualul fotbalist al Rapidului fiind văzut drept viitorul titular al postului de fundaş stânga la naţionala de seniori a României.

De asemenea, din lot mai fac parte şi jucători precum Răzvan Sava, de la Udinese, Virgil Ghiţă, de la Hannover 96, Bogdan Racoviţan, de la Rakow, Vladimir Screciu, de la Universitatea Craiova, Alexandru Dobre, de la Rapid Bucureşti, sau Louis Munteanu, de la CFR Cluj.

Lipsesc, însă, jucători precum Ianis Hagi sau Florinel Coman, ambii în căutarea unor noi transferuri, dar şi Vlad Dragomir, deşi acesta din urmă s-a calificat cu Pafos în grupa de Liga Campionilor.

Lotul României pentru meciurile cu Canada şi Cipru îi cuprinde pe:

Portari - Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași - Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocași - Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți - Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

