Mircea Lucescu a anunţat stranierii pe care mizează la meciurile cu Canada şi Cipru din septembrie

Mai întâi, România dă piept cu Canada într-un meci amical. Duelul va avea loc vineri, 5 septembrie, de la ora 21.00, pe Arena Naţională din Bucureşti. Apoi marţi, 9 septembrie, de la ora 21.45, România înfruntă Cipru, în deplasare, la Nicosia, într-un meci din preliminariile Campionatului Mondial de anul viitor.

Selecţionerul Mircea Lucescu mizează, la cele două partide, pe 19 jucători români care activează la cluburi din străinătate. Se remarcă prezenţa unor nume precum Florinel Coman, Denis Drăguş sau Alexandru Mitriţa, dar şi prezenţa lui Vlad Dragomir, fotbalist care activează în Cipru, la Pafos, formaţie care este una dintre revelaţiile actualului sezon de Liga Campionilor, Pafos fiind la un pas de grupe, după ce a eliminat-o inclusiv pe Dinamo Kiev.

Lista stranierilor pentru meciurile cu Canada şi Cipru îi cuprinde pe:

Portari - Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași - Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2);

Mijlocași - Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4);

Atacanți - Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5).

Este posibil, însă, ca nu toţi aceşti jucători să prindă şi lotul final pentru cele două partide, în condiţiile în care Mircea Lucescu va selecţiona şi o serie de jucători din campionatul intern.

