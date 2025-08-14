Paris Saint Germain câştigă Supercupa Europei, după un meci nebun cu Tottenham Hotspur

Paris Saint Germain a câştigat Supercupa Europei, miercuri seara, după ce a trecut, la lovituri de departajare, de Tottenham Hotspur, într-un meci jucat la Udine, în Italia.

Parizienii au dominat clar la capitolul posesie, dar au dominat steril, permiţând adversarului să puncteze de două ori şi să-şi creeze alte ocazii importante.

Tottenham a reuşit să marcheze în momente cheie, chiar înainte şi după pauză. Van de Ven a deschis scorul, cu o reluare din apropiere, iar colegul său din apărare, Cristian Romero, a făcut 2-0.

Finalul de meci a fost unul de-a dreptul nebun. Lee Kang In a redus din diferenţă, în minutul 85, iar Ramos a marcat golul de 2-2 la ultima fază a meciului, ducând jocul direct la lovituri de departajare.

Culmea este că Tottenham a avut 2-0 şi la penalty-uri, dar parizienii au revenit din nou şi şi-au adjudecat victoria, scor 4-3. Ramos, Dembele, Lee Kang In şi Nuno Mendes au marcat pentru Paris Saint Germain, iar Solanke, Bentancur şi Pedro Porro au marcat pentru londonezi. Au ratat penaltiuri Vitinha, respectiv Van de Ven şi Mathys Tel.

La finalul partidei, Marquinhos, căpitanul lui Paris Saint Germain, i-a donat medalia sa ucraineanului Illia Zabarnyi, ultimul venit în tabăra parizienilor, iar Luis Enrique, antrenorul învingătoarei, a pus lipsa de inspiraţie a elevilor săi, din timpul regulamentar, pe seama faptului că echipa ar fi apucat să efectueze doar câteva antrenamente înainte de meci, cei de la Paris Saint Germain prelungindu-şi vacanţa după ce au jucat în vară inclusiv la Campionatul Mondial al cluburilor.

De partea cealaltă, absent din cauza accidentării la genunchi, Radu Drăguşin a urmărit meciul din tribună şi l-a trăit la intensitate maximă.

