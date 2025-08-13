Paris Saint Germain, mare favorită în Supercupa Europei cu Tottenham Hotspur

Paris Saint Germain şi Tottenham Hotspur se înfruntă, miercuri seara, în Supercupa Europei, partidă care se joacă de la 22.00, ora României, pe Stadio Friuli, din Udine (Italia).

Se înfruntă campioana europeană en-titre, Paris Saint Germain, şi deţinătoarea Europa League, Tottenham Hotspur, iar toate calculele o dau ca mare favorită pe formaţia din capitala Franţei.

Parizienii vin după un sezon remarcabil, încununat cu succesul zdrobitor din finala Ligii Campionilor, 5-0 cu Internazionale Milano. Totuşi, parizienii şi-au arătat limitele în finala Campionatului Mondial al cluburilor, 0-3 cu Chelsea Londra.

De partea cealaltă, Tottenham Hotspur a avut un sezon, 2024-2025, mizerabil, salvat in extremis de succesul din Europa League, 1-0 în finala cu Manchester United, finală în care Tottenham a avut doar 27% posesia şi 1-6 la şuturi pe poartă.

Londonezii speră ca echipa să arate altfel după instalarea lui Thomas Frank, însă toate calculele o indică drept mare favorită, în Supercupa Europei, pe Paris Saint Germain. Asta şi pentru că Tottenham are, deja, infirmeria plină. Drăguşin, Gil, Kuluşevski şi Maddison au probleme la genunchi, iar Manor Solomon, Takai şi Udogie au şi ei diferite accidentări.

În aceste condiţii, victoria lui Paris Saint Germain are o cotă de 1,4-1,6 la pariuri, în timp ce un eventual succes al celor de la Tottenham Hotspur are o cotă de 6-7 la 1.

Interesant este că cele două formaţii s-au mai întâlnit o singură dată în istoria recentă, în 2017, când Tottenham Hotspur a învins-o, scor 4-2, pe Paris Saint Germain. Atunci, englezii erau antrenaţi de argentinianul Mauricio Pochettino şi îi aveau pe teren pe Jan Vertonghen, Christian Eriksen, Vincent Janssen, Harry Kane, Toby Alderweireld sau Dele Alli, în timp ce pentru Paris Saint Germain jucau Edinson Cavani, Dani Alves, Thiago Motta, Javier Pastore, Angel Di Maria sau Jese Rodriguez, sub comanda spaniolului Unai Emery.

