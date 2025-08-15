Programul echipelor româneşti din play-off Europa League şi Conference League. Când joacă FCSB, CFR, Craiova

România ar putea avea trei echipe calificate în grupele Europa League şi Conference League, FCSB, CFR Cluj şi Universitatea Craiova urmând să evolueze în play-off-ul din cele două competiţii.

FCSB este reprezentanta României în play-off-ul Europa League. Campioana en-titre a ţării noastre dă piept cu echipa scoţiană Aberdeen, într-o dublă decisivă pentru calificarea în grupa de Europa League.

Prima manşă se joacă joi, 21 august, în Scoţia, de la 21.45, ora României, iar returul se joacă la Bucureşti, joi, 28 august, de la ora 21.30, pe Arena Naţională.

CFR Cluj şi Universitatea Craiova luptă pentru calificarea în grupa Conference League. CFR Cluj înfruntă echipa suedeză Hacken, în timp ce Universitatea Craiova dă piept cu turcii de la Istanbul Başakşehir.

Joi, 21 august, avem Hacken - CFR Cluj, de la 20.00, ora României, şi Istanbul Başakşehir - Universitatea Craiova, de la 21.45, ora României. Joi, 28 august, se joacă meciurile din manşă a doua. De la ora 20.30 avem atât Universitatea Craiova - Istanbul Başakşehir, cât şi CFR Cluj - Hacken.

Vă reamintim că, dacă CFR Cluj şi Universitatea Craiova îşi joacă ultima şansă de a evolua într-o grupă de cupă europeană, FCSB are, deja, asigurată calificarea în grupa Conference League, dar îşi doreşte să-şi continue parcursul european în grupa Europa League, grupă care este mult mai avantajoasă din punct de vedere financiar.

