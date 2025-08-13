S-au stabilit meciurile din play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal

Marţi seara s-au disputat meciurile din manşa a doua a turului III preliminar din Liga Campionilor la fotbal, stabilindu-se, astfel, formaţiile care vor evolua în play-off.

Echipa cipriotă Pafos este una dintre revelaţiile sezonului de Liga Campionilor - Profimedia

Revelaţia competiţiei, echipa cipriotă Pafos, şi-a continuat parcursul irezistibil reuşind să elimine puternica formaţie ucraineană Dinamo Kiev. Mai mult, Pafos a trecut de Dinamo Kiev cu o dublă victorie, 2-0 acasă, după 1-0 în deplasare.

Surprinde, de asemenea, faptul că Azerbaidjan şi Kazahstan au şi ele echipe calificate în play-off. Qarabag Agdam, campioana din Azerbaidjan, a dat recital cu Shkendija, din Macedonia, 6-1 la general, în timp ce Kairat Almaty, campioana din Kazahstan, a trecut la lovituri de departajare de Slovan Bratislava.

Marţi seara au mai obţinut calificarea în play-off-ul Ligii Campionilor şi FC Copenhaga (5-0, la general, cu Malmo FF), Fenerbahce Istanbul (6-4, la general, cu Feyenoord Rotterdam), Glasgow Rangers (4-2, la general, cu Viktoria Plzen), FC Bruges (4-2, la general, cu Red Bull Salzburg), Ferencvaros Budapesta (3-0, la general, cu Ludogoreţ Razgrad), Benfica Lisabona (4-0, la general, cu Nice) şi Steaua Roşie Belgrad (4-2, la general, cu Lech Poznan).

Articolul continuă după reclamă

În urma meciurilor de marţi seara s-a stabilit şi programul partidelor din play-off-ul Ligii Campionilor:

Ferencvaros Budapesta - Qarabag Agdam

Steaua Roşie Belgrad - Pafos

Bodo Glimt - Sturm Graz

Celtic Glasgow - Kairat Almaty

FC Basel - FC Copenhaga

Fenerbahce Istanbul - Benfica Lisabona

Glasgow Rangers - FC Bruges

Meciurile din play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal se joacă pe 19-20 august, turul, şi 26-27 august, returul.

Vă reamintim că învingătoarele din play-off-ul Ligii Campionilor merg în grupa de Liga Campionilor, învinsele din play-off merg în grupa de Europa League, iar echipele care au fost eliminate în turul III preliminar din Liga Campionilor vor evolua în play-off-ul Europa League, având asigurată minim calificarea în grupa de Conference League.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați plătit vreodată analize care ar fi trebuit decontate de stat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰