S-au stabilit meciurile din play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal
Marţi seara s-au disputat meciurile din manşa a doua a turului III preliminar din Liga Campionilor la fotbal, stabilindu-se, astfel, formaţiile care vor evolua în play-off.
Revelaţia competiţiei, echipa cipriotă Pafos, şi-a continuat parcursul irezistibil reuşind să elimine puternica formaţie ucraineană Dinamo Kiev. Mai mult, Pafos a trecut de Dinamo Kiev cu o dublă victorie, 2-0 acasă, după 1-0 în deplasare.
Surprinde, de asemenea, faptul că Azerbaidjan şi Kazahstan au şi ele echipe calificate în play-off. Qarabag Agdam, campioana din Azerbaidjan, a dat recital cu Shkendija, din Macedonia, 6-1 la general, în timp ce Kairat Almaty, campioana din Kazahstan, a trecut la lovituri de departajare de Slovan Bratislava.
Marţi seara au mai obţinut calificarea în play-off-ul Ligii Campionilor şi FC Copenhaga (5-0, la general, cu Malmo FF), Fenerbahce Istanbul (6-4, la general, cu Feyenoord Rotterdam), Glasgow Rangers (4-2, la general, cu Viktoria Plzen), FC Bruges (4-2, la general, cu Red Bull Salzburg), Ferencvaros Budapesta (3-0, la general, cu Ludogoreţ Razgrad), Benfica Lisabona (4-0, la general, cu Nice) şi Steaua Roşie Belgrad (4-2, la general, cu Lech Poznan).
În urma meciurilor de marţi seara s-a stabilit şi programul partidelor din play-off-ul Ligii Campionilor:
Ferencvaros Budapesta - Qarabag Agdam
Steaua Roşie Belgrad - Pafos
Bodo Glimt - Sturm Graz
Celtic Glasgow - Kairat Almaty
FC Basel - FC Copenhaga
Fenerbahce Istanbul - Benfica Lisabona
Glasgow Rangers - FC Bruges
Meciurile din play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal se joacă pe 19-20 august, turul, şi 26-27 august, returul.
Vă reamintim că învingătoarele din play-off-ul Ligii Campionilor merg în grupa de Liga Campionilor, învinsele din play-off merg în grupa de Europa League, iar echipele care au fost eliminate în turul III preliminar din Liga Campionilor vor evolua în play-off-ul Europa League, având asigurată minim calificarea în grupa de Conference League.
