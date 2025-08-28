Se cunosc toate cele 36 de echipe din grupa de Liga Campionilor. Detalii despre tragerea la sorţi

Miercuri seara s-au stabilit ultimele patru echipe calificate în grupa de Liga Campionilor din acest an, Qarabag Agdam, Benfica Lisabona, FC Bruges şi FC Copenhaga trecând cu bine de dublele pe care le-au avut de jucat în play-off.

Finala Ligii Campionilor se joacă, în acest sezon, pe Puşkaş Arena din Budapesta - Profimedia

Qarabag Agdam a ţinut cu dinţii de avantajul luat din deplasare, 3-1 la Ferencvaros Budapesta, şi s-a calificat în grupa de Liga Campionilor, deşi a pierdut meciul de pe teren propriu, 2-3.

FC Bruges a dat recital cu Glasgow Rangers, 6-0 acasă, după o altă victorie, 3-1, în deplasare, în timp ce Benfica Lisabona şi FC Copenhaga s-au calificat în grupă după scenarii similare, egaluri în deplasare şi victorii acasă. Benfica a trecut de Fenerbahce Istanbul, 1-0 acasă, după 0-0 în deplasare, şi FC Copenhaga a trecut de FC Basel, 2-0 acasă, după 1-1 în deplasare.

Vă reamintim că echipele care au fost eliminate din play-off-ul Ligii Campionilor merg, totuşi, în grupa de Europa League.

Liga Campionilor continuă cu o grupă-mamut, de 36 de echipe, urmând ca fiecare dintre echipe să joace câte opt meciuri, cu adversari diferiţi, patru meciuri acasă şi patru meciuri în deplasare.

Cele 36 de echipe participante în această fază a competiţiei au fost, deja, împărţite în patru urne valorice de câte nouă echipe. Joi seara, la tragerea la sorţi, se va stabili cu exactitate adversarii fiecărei echipe în parte. Fiecare echipă va juca cu câte două echipe din fiecare urnă valorică, un meci acasă şi un meci în deplasare. La final, după disputarea celor opt etape, se face un singur clasament. Echipele de pe locurile 1-8 se califică direct în faza optimilor de finală, echipele de pe locurile 9-24 merg în play-off-ul pentru optimi, iar echipele de pe locurile 25-36 sunt eliminate din cupele europene.

Componenţa celor patru urne valorice pentru tragerea la sorţi arată astfel:

I - Paris Saint Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Munchen, FC Liverpool, Internazionale Milano, Chelsea Londra, Borussia Dortmund, FC Barcelona.

II - Arsenal Londra, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica Lisabona, Atalanta Bergamo, Villarreal, Juventus Torino, Eintracht Frankfurt, FC Bruges.

III - Tottenham Hotspur, PSV Eindhoven, Ajax Amsterdam, Napoli, Sporting Lisabona, Olympiacos Pireu, Slavia Praga, Bodo Glimt, Olympique Marseille.

IV - FC Copenhaga, AS Monaco, Galatasaray Istanbul, Union Saint-Gilloise, Qarabag Agdam, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos, Kairat Almaty.

