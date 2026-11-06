Lansarea în cinematografe a producției chinezești „Eroi în alb”, inspirată de carantina impusă în Wuhan în timpul pandemiei de COVID-19, nu a mai avut loc vineri, așa cum era programată. Filmul, realizat în urmă cu aproape șase ani, a devenit ținta criticilor pe rețelele sociale înainte de premieră, relatează EFE, potrivit Agerpres.

Un film despre pandemia din Wuhan, blocat înainte de lansare. De ce a stârnit reacții în China - Profimedia

Platformele chineze de vânzare a biletelor Taopiaopiao şi Maoyan nu ofereau vineri proiecţii ale filmului, după cum a verificat EFE, iar responsabilii lor nu au anunţat public motivele aparentei amânări.

Lansarea pe 6 noiembrie în întreaga Chină a peliculei regizate de cineastul Herman Yau din Hong Kong, avându-i în rolurile principale pe actorul Andy Lau şi pe actriţa Yang Zishan, a fost anunţată pe 17 octombrie, după aproape şase ani de la filmarea sa.

Absenţa proiecţiilor a generat confuzie în rândul utilizatorilor Taopiaopiao, platformă unde vineri puteau fi citite comentarii în care utilizatorii se interesau de premieră.

Articolul continuă după reclamă

"Nu se lansa astăzi? De ce nu este?", "Când se lansează?" au întrebat aceştia, în timp ce unul dintre ei şi-a exprimat regretul că, după o aşteptare atât de lungă, filmul a fost retras din program.

De asemenea, au apărut mesaje favorabile, precum cel exprimat de un utilizator care a scris "Să îl lanseze, vreau să îl văd, indiferent de ce spun criticii", alături de altele care puneau la îndoială oportunitatea de a readuce pe ecrane o etapă încă dureroasă pentru o parte a populaţiei.

Producţia cinematografică recreează cele 76 de zile de carantină din Wuhan, între ianuarie şi aprilie 2020, prin experienţele personalului medical, ale pacienţilor şi ale locuitorilor care s-au confruntat cu consecinţele apariţiei noului virus.

Trailerul său, publicat pe 17 octombrie odată cu anunţul premierei din 6 noiembrie, arată spitale copleşite, restricţii de mobilitate, lipsa de provizii şi familii despărţite din cauza măsurilor de izolare.

Filmările s-au încheiat în decembrie 2020, la doar câteva luni după ridicarea restricţiilor, deşi nu s-au aflat motivele pentru care producţia nu a fost lansată timp de aproape şase.

Anunţul sosirii sale în cinematografe generase deja reacţii mixte, unii internauţi nedorind să retrăiască dificultăţile acelor luni, în timp ce alţii au susţinut importanţa ca oamenii să îşi amintească de cei care au trăit situaţia de urgenţă sanitară.

Wuhan a rămas în carantină timp de 76 de zile la începutul anului 2020, într-una din primele şi cele mai stricte măsuri de izolare adoptate în timpul pandemiei, care a dat naştere în China unei politici "zero covid" menţinută până la sfârşitul anului 2022 şi bazată pe carantine masive şi obligatorii, închiderea frontierelor şi teste PCR generalizate.