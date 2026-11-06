Universitatea Craiova, pas mare spre calificarea în primăvara europeană

Universitatea Craiova, campioana României la fotbal, a făcut, joi seara, un pas mare spre calificarea în primăvara europeană, după ce s-a impus, 2-0, în confruntarea cu Egnatia din etapa a 3-a a grupei de Conference League.

Cicâldău şi Bancu au marcat golurile prin care Universitatea şi-a asigurat victoria, însă diferenţa de scor putea fi mult mai mare, în condiţiile în care oltenii au dominat cu autoritate partida şi au încheiat meciul cu 9-4 la şuturi pe poartă.

Victoria cu Egnatia aduce oltenilor un bonus de 400.000 de euro, dar şi trei puncte mari. Universitatea a adunat şapte puncte din primele trei meciuri şi ocupă locul 8 în clasamentul de 36 de echipe din Conference League, loc ce ar asigura calificarea directă în faza optimilor de finală. Universitatea are, deja, cinci puncte avans faţă de locul 25, primul care ar însemna eliminarea din cupele europene, cu doar trei etape înainte de finalul grupei. Vă reamintim că, dintr-o grupă de 36 de echipe, primele opt clasate merg direct în faza optimilor de finală, echipele de pe locurile 9-24 merg şi ele în primăvara europeană, dar vor evolua în play-off-ul pentru optimi, în timp ce abia echipele de la locul 25 în jos sunt eliminate din competiţie încă din grupă.

Pentru Universitatea urmează, însă, două deplasări complicate în Europa, la Brighton, pe 26 noiembrie, şi la Kairat Almaty, pe 10 decembrie, şi un meci acasă, cu FC Copenhaga, pe 17 decembrie.