Beneficiile conectivității de ultimă generație

Cum poate defini competitivitatea Uniunii Europene, capacitatea de inovare și modul de viață european.

Infrastructura digitală pe care o construim astăzi va determina competitivitatea, reziliența și coeziunea Europei pentru deceniile următoare.

Europa se află într-un punct de cotitură. Se confruntă cu un război pe continent, o criză persistentă a costului vieții și o concurență tehnologică acerbă. Și, mai recent, cu deteriorarea condițiilor de export către unul dintre cei mai mari parteneri globali ai săi.

Acestea nu sunt singurele provocări. Nu este o noutate faptul că securitatea economică europeană este supusă unor presiuni tot mai mari, în lipsa unor investiții susținute de-a lungul ultimilor 20 de ani.

Dar același lucru este valabil și pentru investițiile europene în infrastructuri publice și private esențiale, în dezvoltare și în inovație. Poziția nefavorabilă a Europei în ceea ce privește serviciile și infrastructura digitală a coincis cu diminuarea avantajului său competitiv. În cea mai mare parte a continentului, creșterea productivității stagnează, iar ritmul inovării este sub așteptări. Toate acestea servesc drept obstacole autoimpuse pentru prosperitatea viitoare a Europei, finanțarea modelului său de economie socială și a modului său de viață.

Digitalizarea este unul dintre cei mai puternici catalizatori pentru schimbare. Poate transforma industrii prin construcția de fabrici inteligente, servicii publice mai eficiente și soluții pentru afaceri mici și mijlocii mai puternice. Companiile care adoptă instrumente digitale se dezvoltă mai rapid, plătesc mai bine și exportă mai mult. Tehnologiile avansate - de la inteligența artificială la biotehnologie - se bazează pe o infrastructură digitală solidă pentru a se dezvolta.

Astfel de transformări digitale au șanse minime de realizare fără rețele fiabile de mare viteză. Nici o economie modernă nu poate prospera bazându-se pe o infrastructură depășită. Cu toate acestea, majoritatea statelor membre UE nu au implementat tehnologia 5G Standalone până acum. Deși intangibilă, conectivitatea trebuie considerată drept infrastructură strategică, nu mai puțin vitală decât energia sau transporturile.

Costurile lipsei de acțiune sunt deja evidente – între 2005 și 2022, investițiile SUA în IT&C le-au depășit pe cele ale Europei cu 1,16 trilioane de euro. Nu este de mirare că Europa a devenit un importator de inovații digitale, sporindu-și dependența strategică.

Slăbiciunile digitale ale Europei o afectează economic și social. Doar 62% dintre gospodăriile rurale din Uniunea Europeană aveau acces la rețele de foarte mare capacitate în 2024. Aceleași lacune de infrastructură care încetinesc afacerile lasă, de asemenea, milioane de cetățeni cu conectivitate slabă sau acces digital limitat.

Acest lucru subminează accesul la sănătate, educație și alte servicii publice și limitează capacitatea oamenilor de a participa pe deplin în societate. Cu cât persistă mai mult excluderea digitală, cu atât impactul său devine mai profund, alimentând un cerc vicios de stagnare economică, fragmentare socială și încredere în scădere în instituțiile publice.

Importanța conectivității și a tehnologiei 5G Standalone

Și totuși, Europa are încă de ales. Prioritizând infrastructura digitală și deblocând tehnologiile emergente și aplicațiile industriale, își poate recâștiga poziția de lider tehnologic cu care a dominat clasamentul mondial acum trei decenii, odată cu lansarea standardului global de comunicații mobile (GSM). Spre deosebire de rețelele mai vechi, tehnologia 5G Standalone susține următorul val de inovații digitale: dezvoltarea capacităților de producție inteligente, adoptarea inteligenței artificiale și a automatizării, transformarea digitală a serviciilor medicale, transportului și educației. Și mai ales creează un cadru esențial pentru digitalizarea și dezvoltarea afacerilor mici și mijlocii, motor al economiei UE, care asigură două treimi din locurile de muncă la nivel european.

Beneficiile pentru Uniunea Europeană sunt evidente: implementarea la scară largă a tehnologiei 5G ar contribui cu 164 miliarde de euro la PIB-ul european până în 2030 - un randament al investiției de 5 la 1 pentru întreaga economie, mai mare decât valoarea adăugată brută a industriei siderurgice europene. IMM-urile digitalizate și-ar spori veniturile cu 26%, iar dacă toate companiile mici și mijlocii din Europa ar beneficia de soluții digitale, ar genera valoare adăugată de până la 628 miliarde de euro anual. Nu în ultimul rând, realizarea tuturor obiectivelor Decadei Digitale ar putea adăuga 1 trilion de euro la economia europeană.

Ce ar trebui să se schimbe

Vodafone, alături de alți jucători din industrie, își dorește să investească în infrastructura critică europeană pentru a construi rețele sigure, la cele mai înalte standarde. Însă nu vom putea reuși pe cont propriu.

Pentru a își recâștiga rolul de lider în domeniul tehnologiilor digitale și al conectivității, Europa trebuie să își asume trei priorități esențiale.

1. Investiții susținute în inovație

A aștepta până când se conturează cererea în piață înseamnă a aștepta prea mult. Coreea, SUA și China au accelerat inovarea prin implementarea timpurie a tehnologiei 5G Standalone, iar rezultatele sunt deja vizibile. Viitorul este în joc, iar Europa trebuie să crească simțitor ritmul și să-și recapete pasiunea pentru inovare.

2. În al doilea rând, conectivitatea trebuie considerată infrastructură strategică

Sistemele de căi ferate, drumuri și poduri rămân prioritare, dar infrastructura digitală este la fel de vitală și are un impact economic similar. Guvernele trebuie să prioritizeze rețelele digitale în cadrul strategiilor naționale pentru investiții și să considere conectivitatea drept pilon central al creșterii economice, sociale și regionale. Atunci când piețele eșuează, guvernele trebuie să intervină.

3. În al treilea rând, reglementările trebuie actualizate

Cadrul european de reglementare a telecomunicațiilor datează de mai bine de 20 de ani. Acesta a fost conceput pentru apelurile de voce, nu pentru aplicații și sisteme de aprovizionare revoluționare bazate pe inteligență artificială. Politicile și reglementările naționale trebuie să impulsioneze investițiile și dezvoltarea la scară largă a rețelelor de înaltă calitate, pe termen mediu și lung.

În perspectiva Legii Rețelelor Digitale (Digital Networks Act) pe care Comisia Europeană o pregătește în decembrie anul acesta, Vodafone abordează aceste teme într-un nou raport privind ‘Beneficiile conectivității de ultimă generație: Cum poate defini competitivitatea Uniunii Europene, capacitatea de inovare și modul de viață european’.

Mai multe detalii în raportul complet pe care îl puteți descărca aici.

