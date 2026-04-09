Vreme rece cu ploi și ninsoare în aproape toată țara. Prognoza meteo pentru București. Când scăpăm de frig

Meteorolgii anunţă vreme deosebit de rece până sâmbătă dimineaţă, cu multe zone din ţară în care se vor înregistra precipitaţii mixte. Îndeosebi în centrul, estul şi sudul ţării se va depuse strat nou de zăpadă şi va sufla vântul. Înclusiv în Bucureşti vremea va fi rece pentru această perioadă, cu minime care nu vor trece de 3-4 grade.

Când scăpăm de frig. Vreme rece și ploi în aproape toată țara până sâmbătă. Prognoza meteo pentru București

Meteorologii au emis, joi, o informare pentru întreaga ţară, valabilă până sâmbătă dimineaţă. Pe parcursul zilei de joi (9 aprilie), temporar vor fi intensificări ale vântului în centrul, estul şi sud-vestul ţării, cu viteze în general de 45...55 km/h, iar la munte, local vor fi rafale de peste 50...70 km/h, a transmis ANM.

Îndeosebi în centrul, estul şi sudul ţării temporar vor fi precipitaţii sub formă de ploaie, lapoviţă şi ninsoare. În estul şi sud-estul Transilvaniei se va depune strat de zăpadă de 3...6 cm. "La munte va ninge şi mai ales la altitudini mari în Carpaţii Meridionali şi Orientali se va depune strat de zăpadă (în medie de 5...10 cm)", mai anunţă meteorologii.

Potrivit acestora, vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă, iar pe parcursul nopţilor local în jumătatea de nord a teritoriului şi izolat în rest vor fi minime negative şi se va produce brumă.

Articolul continuă după reclamă

Cum va fi vremea în București

În Bucureşti, joi, regimul termic va fi în continuare caracterizat de valori mai mici decât cele specifice perioadei. "Cerul va avea înnorări şi după orele amiezii, temporar va ploua, iar în cursul nopţii vor fi posibile precipitaţii şi sub formă de lapoviţă. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 11...13 grade, iar cea minimă de 1...3 grade", a transmis ANM.

Vineri, vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă, astfel că temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade, iar cea minimă va fi de 1...4 grade.

"Cerul va avea înnorări şi temporar va ploua slab, iar vântul va sufla slab până la moderat. În intervalul 09 aprilie, ora 10 - 11 aprilie, ora 10, pentru municipiul Bucureşti va fi în vigoare o informare meteorologică pentru vreme deosebit de rece", a mai transmis ANM.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să împărţiţi maşina şi costurile cu prietenii pentru drumul de Paşte? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰