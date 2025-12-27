Ieri a fost cea mai geroasă dimineaţă de la începutul iernii. Temperaturile au scăzut până la minus 12 grade în Harghita. Iar la Bucureşti am avut cel mai friguros Crăciun din ultimii 20 de ani. În nordul Moldovei şi la munte a nins viscolit, iar mai multe drumuri au fost închise din cauza copacilor doborâţi de vânt. Meteorologii avertizează că temperaturile rămân mai mici faţă de cele normale până de Anul Nou şi chiar şi în prima parte a lunii ianuarie.

Vântul puternic a făcut prăpăd în mai multe localităţi din judeţul Prahova. La Sinaia mai mulţi copaci au fost doborâţi de rafalele puternice, iar o familie a trăit spaima vieţii după ce unul dintre arbori a căzut peste maşina în care se afla. Doar o minune a făcut ca nimeni să nu fie rănit. Şi în judeţul Braşov rafalele au adus probleme. Pe DN1, între Predeal și Brașov, ambele benzi de coborâre au fost blocate din cauza pomilor care au picat pe carosabil.

Iar în Hunedoara aventurierii care şi-au luat inima în dinţi şi au pornit pe culmi ca să se bucure de zăpada și priveliștea superbă din Retezatul Mic, s-au trezit în mijlocul viscolului. Vântul a suflat cu zeci de kilometri la oră, iar fiecare pas înainte a fost o adevărată luptă.

În zona montană a județului Argeș, la altitudini de peste 1.600 de metri, stratul de zăpadă măsoară între 20 și 25 de centimetri, iar în zonele unde omătul a fost viscolit poate depăși chiar şi 50 de centimetri.

Miercurea Ciuc îşi merită renumele de pol al frigului

Ieri dimineaţă, termometrele arătau 11,4 grade Celsius. Cu mai multe straturi de haine pe ei, oamenii au ieşit să vadă în ce stare le sunt maşinile.

"A îngheţat parbrizul. Preferam să fie zăpadă. Dar deocamdată avem frig. Minus 11 grade".

"Anul trecut am avut o iarnă mai uşoară. A fost şi fără zăpadă. N-am avut ger", spun localnicii.

De haine de iarnă au avut nevoie până şi animalele de companie. Ger de crapă pietrele a fost şi la Topliţa: -10,8 grade Celsius. Întreaga localitate era învăluită, ieri dimineaţa, de fumul ieşit din hornuri.

"Avem centrală pe lemne şi s-a simţit. De dimineaţă, deja, de la şase am făcut foc. Deci chiar s-a simţit că s-a răcit. Asta e iarna, n-avem ce face, asta e iarna la Topliţa".

"A mers focul toată noaptea, că e frig la minus 11 grade. Foarte rece", spun oamenii.

În ciuda gerului, localnicii sunt nostalgici după ierni şi mai aspre.

"Nu-i problemă, că mai de mult a fost şi mai frig. Erau minus 35, minus 40, oi, oi, oi. Acum s-a schimbat".

"Cândva, când eram copil, erau troienele aşa de mari, cât gardul ăla. Era altfel", spun localnicii.

Troiene au fost, însă, în Mehedinţi, la Obârșia Cloșani. Înaintarea pe drumuri s-a făcut cu utilaje de deszăpezire pe post de antemergător. Iar pe anumite tronsoane, drumul a fost închis, temporar, din cauza copacilor căzuţi pe carosabil.

Restricţii au fost şi pe Transfăgărășan, în zona Vidraru, tot pentru îndepăratarea arborilor de pe drum. Circulaţia a fost reluată, dar polițiștii recomandă prudență maximă.

Un cod galben de viscol este în vigoare până astăzi în Molodova şi la munte, insa dupa expirarea acestuia meteorologii nu vin cu vesti mai bune. si in zilele viitoare Rafalele de vânt pot ajunge până la 120 de kilometri pe oră, la altitudini mari.Iar vremea se menţine rece până după Anul Nou, când ne putem aştepta din nou la ninsori.

