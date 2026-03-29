Cod galben de ploi și ninsori. Jumătate de România este vizată

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de tipul cod galben de ploi și ninsori. Jumătate de România este vizată de avertizarea valabilă până luni.

de Redactia Observator

la 29.03.2026 , 10:14
Avertizarea va fi în vigoare până luni, la ora 10.00. Conform ANM, este vorba despre precipitații însemnate cantitativ, iar la munte, la altitudini mai mari de 1600 m ninsori, vor fi strat de zăpadă și viscol.

Prognoza ANM

"În intervalul menționat, în Dobrogea, în cea mai mare parte a Moldovei și a Munteniei și în sud-estul Transilvaniei va ploua însemnat cantitativ. La munte precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini mai mari de 1600 m, în Carpații Meridionali și Orientali va ninge, se va depune strat de zăpadă, local consistent, cu grosimi în medie de 10...20 cm și va fi viscol (vânt cu rafale în general de 60...70 km/h). Până la sfârșitul intervalului, se vor acumula cantități de apă de 25...30 l/mp și pe alocuri de peste 30...40 l/mp", a transmis ANM.

Articolul continuă după reclamă

Temporar vor fi intensificări ale vântului local în estul și în sud-vestul țării, cu viteze în general de 40...50 km/h, a precizat ANM.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

cod galben ninsoare ploaie
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Cât de des folosiţi maşina de când s-au scumpit carburanţii?
Observator » Vremea » Cod galben de ploi și ninsori. Jumătate de România este vizată
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.