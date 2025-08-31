Furtuni puternice lovesc în 17 judeţe de la ora 10.00. Ploi torențiale, grindină și vijelii până la noapte

Harta județelor afectate de codul galben de vreme severă meteoromania.ro

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și pe arii restrânse de peste 50 l/mp. Specialiștii ANM atenționează că perioade cu instabilitate atmosferică accentuată vor fi pe arii restrânse și în restul țării.

Alertă de inundații, duminică, în 18 judeţe

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis o avertizare cod galben de inundaţii, valabilă duminică, între orele 6.00 - 24.00, pentru 18 județe. Ploile vor provoca scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile inundații locale și creșteri de debite pe mai multe râuri. Autorităţile avertizează că pot fi depășite cotele de atenție pe unele cursuri de apă. Județele afectate sunt Bistriţa-Năsăud, Harghita, Mureş, Braşov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Arad, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Gorj, Covasna, Vâlcea, Argeş, Vâlcea şi Dâmboviţa. Bazinele hidrografice vizate includ Someșul Mare, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, afluenții mici ai Dunării din zona amonte de Calafat, Jiu, Olt și Argeș.

Hidrologii precizează că fenomenele periculoase se pot produce și pe afluenții mai mici ai râurilor mari, precum și pe cursurile de apă necadastrate din zonele vizate.

Vremea 31 august în ţară

Vremea va fi în general instabilã, iar în vestul, sudul şi centrul ţãrii se va rãci semnificativ faţã de ziua precedentã, în timp ce în est şi sud-est se va menţine cãlduroasã dupã-amiaza, cu disconfort termic ridicat şi indice temperaturã umezealã (ITU) ce va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unitãţi. Vor fi înnorãri temporar accentuate, averse ce vor avea şi caracter torenţial şi descãrcãri electrice, ziua, în sud-vestul, sudul şi centrul ţãrii, precum şi în zonele de deal şi de munte şi local în rest, iar noaptea îndeosebi în centru şi est. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, vor fi cantitãţi de apã însemnate, pe alocuri de peste 25...30 l/mp, iar în special în Transilvania, sudul Banatului, nordul Olteniei şi al Munteniei, pe arii restrânse de peste 50...60 l/mp. Izolat vor fi cãderi de grindinã. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în sud şi est, cu precãdere în timpul ploilor, când vor fi posibile şi vijelii (rafale de 50...70 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 şi 31 de grade, mai ridicate în centrul şi sudul Moldovei, în estul Munteniei şi în partea continentalã a Dobrogei, pânã la 33...34 de grade, iar cele minime se vor situa în general între 12 şi 19 grade. Izolat se va semnala ceaţã, dimineaţa în sud-est, iar noaptea mai ales în vest şi centru. Presiunea atmosferică se va menţine la valori coborâte (câmp ciclonic).

La munte, vremea va fi în general instabilã şi se va rãci semnificativ faţã de ziua precedentã. În cursul zilei vor fi înnorãri temporar accentuate, averse ce vor avea şi caracter torenţial şi descãrcãri electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, vor fi cantitãţi de apã însemnate, pe alocuri de peste 25...30 l/mp, iar pe arii restrânse de peste 50...60 l/mp. Izolat vor fi cãderi de grindinã. Şi în prima parte a nopţii vor fi ploi pe arii relativ extinse, apoi aria ploilor se va restrânge. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în Carpaţii de Curburã şi izolat în restul zonei. Pe litoral, vremea va fi caldã, dar va deveni instabilã spre searã şi în prima parte a nopţii. Cerul va deveni temporar noros si vor fi averse, descãrcãri electrice, intensificãri de vânt asociate averselor, posibil grindinã. Temperaturile maxime vor fi de 27...29 de grade, iar cele minime vor fi de 18...21 de grade. Temperatura apei mãrii va avea valori cuprinse între 21 şi 24 de grade.

